Reconoce Feria Nacional del Libro de León a dibujante y novelista Bernardo Fernández BEF

Bernardo Fernández BEF (1972, CDMX) tuvo un acto de franqueza al recibir el Reconocimiento Compromiso con la Letras que entrega la Feria Nacional del Libro de León (Fenal).

“¿Un premio a mí?”, se preguntó en cuanto supo que le darían el reconocimiento, que también han recibido Margo Glantz, Élmer Mendoza y Juan Villoro.

BEF fue homenajeado ayer en el arranque de la feria, una de las primeras presenciales en tiempos de pandemia, y atribuyó el mérito a su constancia y tozudez.

“Tengo muy claro que no soy el mejor escritor mexicano de mi generación, todos sabemos que ese es Alberto Chimal, ni tampoco el mejor dibujante, pero si saco un 8.5, a veces saco un 9, y lo he venido haciendo desde hace 30 años, un modesto récord de bateo, modesto pero sostenido, no ha habido un solo día, por lo menos desde 1990, cuando publique por primera vez una caricatura profesionalmente, que no escriba o dibuje algo”, dijo el autor de Ojos de lagarto.

“Tozudez de mula”, calificó, y el cumplimiento del sueño de un niño de la Jardín Balbuena que “nunca fui objeto de grandes distinciones, estudiante mediocre: nunca le di gusto a mis padres de recibir mención honorífica en nada, ni siquiera en dibujo”.

El reconocimiento fue entregado al novelista e historietista por Carlos María Flores, director del Instituto Cultural de León.

Este año, la Fenal se lleva a cabo hasta el 31 de julio y para evitar conglomeraciones y contagios de Covid-19, ideó un formato híbrido que, cuyas actividades presenciales suceden en cuatro sedes de la ciudad.

Tres ejes: inclusión, diversidad y equidad, se siguen en esta edición y el programa incluye la participación de escritores e investigadores mexicanos y extranjeros como Siria Hustvedt, Joan Fontcuberta, Pilar Quintana, Mónica Lavín, Rosa Beltrán o Juan Villoro.

250 actividades se llevarán a cabo

4 sedes distintas tendrá el encuentro

MAAZ