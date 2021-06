Marcos Cojab y su arte

Arquitecto de profesión, en sus piezas conviven dos elementos: el humor y el sarcasmo, los que hacen que coleccionistas alrededor del mundo quieran adquirir su obra.

Su talento único, técnicas y sensibilidad lo hacen uno de los artistas emergentes con más futuro.

¿Cómo fue tu transición de arquitecto a escultor?

Se dio de manera natural. Comencé a diseñar mi primera escultura durante mis estudios como arquitecto, al término de la carrera ya tenía un nombre como artista, por lo que decidí seguir ese camino. Hoy me doy cuenta que gracias a la arquitectura logré ser el artista que soy, y muchas de las disciplinas que tomé lograron que desarrollara mi talento artístico.

¿Por qué el uso de calaveras?

Mi primera escultura fue la Calavera, ya que desde muy pequeño siempre tuve esta fascinación y atracción hacia ellas, algo muy curioso es que no importa quién seas, qué religión, color, ideologías o profesión tengas, todos tenemos un cráneo que nos identifica. Por otro lado, transmiten esta sensación de reírse de la muerte, ya que tienen facciones atractivas visualmente y no generan este sentimiento de defunción.

¿Qué materiales utilizas en tus esculturas?

Principalmente uso fibra de vidrio y resina para la base de las esculturas, los acabados son en baño de oro de 24K, plata, cobre, entre otras pátinas. Últimamente he experimentado con el bronce.

Platícanos, ¿cómo mezclas humor y sarcasmo en tus esculturas?

Siempre me gusta jugar con el sentido del humor y lograr transmitir el mensaje a través de mis esculturas, con detalles como el collar del bulldog Badboy, en todos los animales que diseño, en el caso del pelícano The Hungry Pelican, se logra con el pescado muerto en la boca, el cocodrilo The Fancy Meal con el tacón tirado en el suelo, y así sucesivamente en todas las obras.

Haces piezas hechas a la medida, ¿qué es lo más raro que te han pedido?

He realizado piezas únicas para algunos coleccionistas, una de mis favoritas fue The Year of the Rat, donde el cliente me pidió una rata ,por el año chino, y logré desarrollar esta magnífica obra donde el ratón está en una ratonera sosteniéndola y tratando de agarrar el mundo, la cual creo tiene un mensaje increíble.

¿Dónde has expuesto?

He tenido la suerte de participar en exhibiciones en todo el mundo, al igual que en museos, tales como Art Basel Miami, Freez NYC, Scope NYC y Miami, Museo Soumaya, Hong Kong art basel, Art Week Paris, Art Week, México entro muchas otras mas.

¿Cuál es tu próximo proyecto?

La apertura de mi nueva galería en Ciudad de México, la cual integra una barra de sushi, mi galería, con un tattoo shop subterráneo creando un ambiente creativo en todos los sentidos y diferentes disciplinas.

Por Brenda Jaet

