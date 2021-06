Checo Hernández cambia paradigmas

El conferencista y escritor Checo Hernández estudió Mercadotecnia en el ITESM, trabajó 18 años en compañías como Coca-Cola, BAT y AJE Group, y ahora publica un nuevo libro.

“Descubrí que mi propósito es inspirar a más personas a que encuentren su camino”. CHECO HERNÁNDEZ

¿Cómo surge la idea de crear El viaje del barbón?

Estuve en un proceso de introspección muy profunda, bajé 18 kilos y me dejé crecer la barba. En ese camino descubrí tres cosas: para qué soy bueno, lo que me hace feliz y cuál es mi propósito. En este quiebre me di cuenta de que tenía el don de la palabra y la escritura. Mi pasión es estar arriba de un escenario dando conferencias.

¿De qué habla el libro?

Es mi historia, un viaje de transformación, donde cuestiono conceptos como el modelo tradicional de familia, los fracasos de pareja y la aventura de emprender un negocio. Es romper el guión, salirse del molde y vivir bajo tus reglas. Este proyecto es un recordatorio de la importancia de vivir feliz y la relevancia de hacerlo en el ahora.

¿Qué es vivir como barbón?

Es un movimiento donde las reglas las decide uno de manera ética, la parte del respeto es fundamental, las nuevas generaciones se están olvidando de este valor primordial. Es una actitud ante la vida, reconstruirte y reinventarte.

¿La pandemia cambió el pensamiento del ser humano?

Estoy seguro, al inicio de la pandemia tuve la fortuna de entrevistar al consultor Jonatan Loidi, me dijo "quién está esperando que se libere esta situación para arrancar su vida no ha entendido nada", porque es un confinamiento que nos puso la vida a todos, es un entrenamiento para lo que tú tengas que trabajar en todos los aspectos. La vida nunca será la misma, porque nos enfrentamos a muchas cosas fuertes, una de ellas, el encierro.

Por Isis Malherbe

PAL