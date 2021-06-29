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Cuestionario de Proust, Tomás Castellanos, barítono y tenor

Para entender las ideas más peligrosas, debemos primero comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase y, ¿por qué no?, conózcase a usted mismo

ESCENARIOS. Foto: Cortesía Tomás Castellanos.
Escrito en CULTURA el

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA NOBLEZA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: EL BUEN HUMOR.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA HONESTIDAD.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: QUE RECONOZCA SUS ERRORES.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA LEALTAD.

6. TU PRINCIPAL CULPA: LA PROCRASTINACIÓN.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: HACER TEATRO.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: EL ESCENARIO.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? LA
IGNORANCIA.

10. ¿SI NO FUERAS TÚ, QUIÉN SERÍAS? PLÁCIDO DOMINGO.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN ITALIA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA CARNE ASADA Y EL TEQUILA.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL, LAS ORQUÍDEAS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: CALDERÓN DE LA BARCA
Y WILLIAM SHAKESPEARE.

15. TUS POETAS FAVORITOS: PABLO NERUDA.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BATMAN.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: LA MUJER MARAVILLA.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GIUSEPPE VERDI.

19. TU PINTOR FAVORITO: REMEDIOS VARO.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MIGUEL HIDALGO.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: TOMÁS, GERARDO, ERNESTO, FRIDA Y JOSEFINA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS TARÁNTULAS.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? SANTA ANNA.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA REFORMA EDUCATIVA.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? LA PINTURA.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: CONTENTO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LA NEGLIGENCIA.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? HABIENDO TERMINADO TODO LO QUE ME PROPUSE HACER.

31. TU LEMA FAVORITO: TRANSFORMARSE O MORIR.

Redacción

PAL

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