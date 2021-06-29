Cuestionario de Proust, Tomás Castellanos, barítono y tenor

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA NOBLEZA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: EL BUEN HUMOR.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA HONESTIDAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: QUE RECONOZCA SUS ERRORES.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA LEALTAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: LA PROCRASTINACIÓN.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: HACER TEATRO.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: EL ESCENARIO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? LA
IGNORANCIA.
10. ¿SI NO FUERAS TÚ, QUIÉN SERÍAS? PLÁCIDO DOMINGO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN ITALIA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA CARNE ASADA Y EL TEQUILA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL, LAS ORQUÍDEAS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: CALDERÓN DE LA BARCA
Y WILLIAM SHAKESPEARE.
15. TUS POETAS FAVORITOS: PABLO NERUDA.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BATMAN.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: LA MUJER MARAVILLA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GIUSEPPE VERDI.
19. TU PINTOR FAVORITO: REMEDIOS VARO.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MIGUEL HIDALGO.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: TOMÁS, GERARDO, ERNESTO, FRIDA Y JOSEFINA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS TARÁNTULAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? SANTA ANNA.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA REFORMA EDUCATIVA.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? LA PINTURA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: CONTENTO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LA NEGLIGENCIA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? HABIENDO TERMINADO TODO LO QUE ME PROPUSE HACER.
31. TU LEMA FAVORITO: TRANSFORMARSE O MORIR.
Redacción
PAL