Cuestionario de Proust, Rocío Cerón, poeta, ensayista y editora
El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas a los 13 años sobre su personalidad, con una elegante evasión, pero que a los 20 años volvió a contestar, reafirmando esta vez su ser. Son cuestionamientos que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por preguntas peligrosas, no porque pudieran éstas hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
“Una vida sin examen propio no vale la pena ser vivida” Apología de Sócrates
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: PERSEVERANCIA.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LEALTAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SINCERIDAD.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: COMPLICIDAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: LA GULA (O QUERER COMERME EL MUNDO).
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: SENTIR EL MUNDO 360 GRADOS.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LEER, VER PELÍCULAS, ESCUCHAR MÚSICA Y PLATICAR DE ELLO EN UNA LARGA SOBREMESA CON INTERLOCUTORES REFLEXIVOS, CON HUMOR, BUEN VINO Y COMIDA. CERRAR LA SESIÓN CON TU PAREJA Y BUEN SEXO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? NO OLVIDAR, SIN EL OLVIDO NO HAY POSIBILIDAD DE REIMAGINAR EL MUNDO.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? UNA ARQUEÓLOGA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? AQUÍ. AMO MÉXICO Y SUS CONTRADICCIONES.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA CARNE TÁRTARA Y EL PINOT NOIR.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL NEGRO Y LAS VIOLETAS DE LOS ALPES.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JOSEPH CONRAD, EUDORA WELTHY Y ROBERTO CALASSO.
15. TUS POETAS FAVORITOS: SOR JUANA INÉS, RILKE, POUND, JOHN ASHBERY Y EVA LOOTZ.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: ASTERIX Y OBELIX, Y WOLVERINE.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: PIPI CALZASLARGAS, WONDER WOMAN, GATUBELA Y GAMORA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GUSTAV MAHLER Y ELENI KARAINDROU.
19. TU PINTOR FAVORITO: SOPHIE TAEUBER-ARP.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: EL HOMBRE DE TAKSIM (ERDEM GUNDUZ) EN ESTAMBUL.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: ELSA VON FREYTAG-LORINGHOVEN.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: EUDORA Y TEODORO.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LOS ANFIBIOS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL SITIO DE CONSTANTINOPLA.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: AUNTOENMENDARSE.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? DIBUJAR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRÍA DISIDENTE.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA EL DESCONOCIMIENTO QUE NO PARA LA IGNORANCIA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? NO DEBIÉNDOLE NADA A LA VIDA (NI A NADIE), HABIENDO HECHO TODO LO QUE QUERÍA HACER Y VIENDO CRECER MI DESCENDENCIA.
31. TU LEMA FAVORITO: CADA MAÑANA DECIRSE: “EL TODO EN EL TODO DESDE LO MÍNIMO: EXPLORAR EL MUNDO ENTRE PLIEGUES”.
Redacción
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