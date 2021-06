El artista mexicano José Rivelino presenta "Todos somos electricidad"

Con la intención de crear una metáfora visual que hable sobre la importancia de reemplazar los combustibles fósiles por la energía eléctrica en el sector automotriz, el escultor José Rivelino creó “Todos somos electricidad”, dos intervenciones realizadas, dentro y fuera del Autódromo Miguel E. Abed, en el marco de la Carrera Internacional de Autos Eléctricos de la Fórmula E.

Una de las obras que forman parte de las intervenciones corresponde a una especie de “tótem” suspendido con una grúa, una pieza en la que el artista suspendió "cuatro autos en desuso con el apoyo de una grúa, estos, tienen enredaderas por dentro y fuera para hacer alusión a la reapropiación de la naturaleza sobre el obsoleto”, contó Rivelino, quien explicó que como parte de esta obra seleccionó un auto verde, uno blanco y uno rojo para hacer alusión a la bandera de México.

La segunda intervención fue realizada a un costado la carretera y frente a la entrada del autódromo, lugar donde el escultor se dio a la tarea de reorganizar los autos de un deshuesadero para pintarlos, además de colocar dos mensajes en la fachada de esta “We are all electricity” (Todos somos electricidad) y “Bye bye emissions” (adiós emisiones).

La obra fue creada con chatarra. FOTO: Especial

"Cuando me invitaron lo primero que pensé fue en realizar una intervención echando mano del cementerio de autos que se encontraba al frente del autódromo de la Fórmula E para enviar un mensaje sobre la importancia que tiene la transición energética", explicó.

En ambas intervenciones, para las cuales el artista utilizó miles de plantas, Rivelino resalta el valor de la generación de energías limpias y renovables.

“Lo interesante de las intervenciones que se realizan en la vía pública es que invitan a todos los espectadores de esta a una reflexión, a apropiarse de ella y sentirse parte de la construcción del mensaje”, expresó.

A través del dibujo, la cerámica y la escultura, Rivelino busca detonar diálogos colectivos, motivo por el que su trabajo apuesta a proyectos escultóricos que toman el espacio publico y que se albergan en la memoria e imaginario de quienes transitan por el mundo.

Las intervenciones del artista podrán apreciarse en el Autódromo Miguel E. Abed hasta el 28 de junio, fecha en que concluye la celebración de la Carrera Internacional de Autos Eléctricos de la Fórmula E.

Por: Azaneth Cruz

GDM