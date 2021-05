Cuestionario de Proust, Yayo González

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: RECONOCER MIS ERRORES.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: PERSEVERAR. NO DETENERME. AVANZAR LENTO PERO SIN PAUSA, COMO LOS CARACOLES.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA SENSIBILIDAD. ME GUSTAN LOS HOMBRES QUE NO TIENEN MIEDO A MOSTRARSE SENSIBLES Y VULNERABLES. ME CAEN BIEN LOS TIPOS QUE LLORAN CON LAS PELÍCULAS IGUAL QUE YO.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA VALENTÍA. HE ENCONTRADO A LO LARGO DE MI VIDA, MÁS VALENTÍA EN LAS MUJERES QUE EN LOS HOMBRES QUE HE CONOCIDO.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA SINCERIDAD. LOS AMIGOS QUE SE DEJAN CONOCER, QUE SE ABREN DE PAR EN PAR. QUE TE REGALAN SU AUTÉNTICO ROSTRO, SIN ANTIFACES, SIN CARETAS. SIEMPRE APRECIARÉ A LOS AMIGOS QUE ME ENSEÑAN SUS SOMBRAS.

6. TU PRINCIPAL CULPA: NO VIVIR EN EL PRESENTE. VIVIR CON ANSIEDAD Y/O NOSTALGIA.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ESCRIBIR CANCIONES.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: QUE ALGUNAS Y ALGUNOS SE EMOCIONEN AL ESCUCHAR MIS CANCIONES.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? QUEDARME SIN VOZ. SIN NADA QUE CANTAR.

10. ¿SI NO FUERAS TÚ, QUIÉN SERÍAS? ALGUIEN IMPORTANTE.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN EL BUENOS AIRES DE LOS AÑOS 30.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: PIZZA Y COCA-COLA. ¡NO CUALQUIERA! PIZZA ARGENTINA, COCINADA AL MOLDE. UNO DE LOS MEJORES INVENTOS DE LA HUMANIDAD.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL AZUL, SIN DUDA. LAS ORQUÍDEAS. ME GUSTA QUE PAREZCAN ROSTROS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: DOSTOYEVSKI, SARAMAGO, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, BUKOWSKI Y BENEDETTI.

15. TUS POETAS FAVORITOS: MUCHOS. RAÚL GONZÁLEZ TUÑÓN, HOMERO MANZI, CÁTULO CASTILLO, JORGE LUIS BORGES, PABLO NERUDA, MARIO BENEDETTI, FERNANDO PESSOA, CHARLES BUKOWSKI.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: ODIO A LOS SUPER HÉROES Y SUS COLORIDAS MALLAS AJUSTADAS. MI HÉROE ES TYRION LANNISTER DE GOT. UNO DE MIS ADORADOS PERRITOS SE LLAMA ASÍ.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MARGE SIMPSON.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: CAETANO VELOSO, JAIME ROOS Y JOAN MANUEL SERRAT.

19. TU PINTOR FAVORITO: GOYA, KANDINSKY Y VAN GOGH.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: CARLOS GARDEL.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: VALENTINA, JULIA, MARÍA, LAYLA, MALENA, FEDERICO, VALENTÍN, TIMOTEO.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: AUNQUE AMO A TODOS LOS ANIMALES, LOS GATOS ME CUESTAN, SON FILOSOS. A LOS 5 AÑOS ME ARAÑÓ UNA GATA Y NUNCA PUDE SUPERAR ESE TRAUMA. AHORA TENGO EN CASA A UMA (NUESTRA GATA) Y DE A POCO ME VA CURANDO.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? MUCHOS. CORTÉS, FRANCO, VIDELA, TRUMP, MACRI Y MUCHOS OTROS QUE PREFIERO NO MENCIONAR.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO. NO SIENTO ADMIRACIÓN POR LOS MILITARES NI POR NINGÚN MOVIMIENTO ARMADO QUE HACE USO DE LA FUERZA. SON EL FRACASO DE LA COMUNICACIÓN, DE LA DIPLOMACIA. EL FRACASO DE LAS PALABRAS.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA AVENIDA.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? COMER Y NO ENGORDAR. TOMAR Y NO TENER CRUDA.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALGO NEURÓTICO, CON ARREBATOS DE BUEN HUMOR. ME GUSTA HACER DE PAYASO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? EN PRINCIPIO CON NINGUNA. PERO A LOS DÍAS, CON TODAS. NO SOY RENCOROSO.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? VIEJO, CANSADO, FELIZ Y DURMIENDO.

31. TU LEMA FAVORITO: "NO ACLARES, QUE OSCURECE".

Redacción

PAL