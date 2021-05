"Let It Be", la película que le dio un PREMIO OSCAR a The Beatles por esta categoría

"Let It Be" significó la última película en mostrar a los Beatles juntos, pero al mismo tiempo fue el proyecto que mostró el proceso de ruptura de la considerada mejor agrupación de música popular en la historia. El filme se estrenó el 13 de mayo de 1970, a penas un mes después de que Paul McCartney hiciera pública su salida de la banda.

Más que una película, "Let It Be" es un documental en la intimidad del estudio de grabación. El plan original era mostrar a los Beatles ensayando las nuevas canciones y grabándolas en directo, como se acostumbraba en esa época. La idea contemplaba la realización de un concierto que sirviera como colofón. Esta presentación fue el famoso concierto en la azotea que tuvo lugar en el edificio de Apple, en Saville Road 3, Londres, el 30 de enero de 1969.

Comenzar de nuevo

El director elegido para la realización de la película fue Michael Lindsay-Hogg, quien ya había colaborado con los de Liverpool en la filmación de los videos para los sencillos "Paperback Writer/Rain" y "Hey Jude/Revolution". Además de que se convirtió en uno de los directores más afamados dentro de la escena musical a finales de los sesenta.

Las grabaciones no solo mostraron el lado creativo de la banda, también dieron cuenta de una de las crisis más dramáticas de la música popular. Al mismo tiempo, se hicieron públicas las tensiones dentro de la banda. El punto álgido fue la pelea que sostuvieron Paul McCartney y George Harrison durante el ensayo de "Two Of Us", esto motivó a que el guitarrista abandonara a la banda por un tiempo.

La salida de Harrison fue un duro golpe, a pesar de que John Lennon señaló que en su lugar podría llegar Eric Clapton o Jimi Hendrix. El guitarrista regresó para concluir el proyecto con la condición de tener como invitado a Billy Preston en los teclados, la decisión fue la correcta pues la sola presencia del organista mejoró el ambiente en un cien por ciento.

Ganadores del Oscar

El rodaje comenzó el 2 de enero de 1969 y concluyó el 31 de enero, un día después del famoso concierto en la azotea. Para este punto, los caminos de los cuatro Beatles eran completamente distintos. Insatisfechos por el resultado de la película y la banda sonora, decidieron enlatar el proyecto por más de un año hasta que en 1970 pidieron al productor Phil Spector retrabajar las cintas.

El proyecto que en un principio llevó el nombre de "Get Back" se transformó con la llegada de Spector a "Let It Be". El álbum salió al mercado el 8 de mayo, mientras que la película lo hizo el 13 del mismo mes. En México, fue estrenada hasta el mes de agosto en los cines México, Internacional, Polanco y Rivoli.

La película obtuvo críticas divididas debido a la crudeza de sus imágenes, pero obtuvo buenas ventas en taquillas. Un año después obtuvo el premio Oscar a la Mejor Banda Sonora. En este momento, The Beatles ya no existían como banda por lo que ninguno de sus integrantes acudió a recibir el reconocimiento.

Por RODRIGO CASTILLO.