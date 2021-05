Exposición de pinturas de arte de Bob Dylan abrirá este año en Estados Unidos

La colección más grande de obras de arte de Bob Dylan que se haya visto se exhibirá a finales de este año en Estados Unidos.

“Retrospectum” abarca seis décadas del arte de Dylan, con más de 120 pinturas, dibujos y esculturas del artista.

Sobre la base de la exposición original “Retrospectum” que se estrenó en Shanghái, China, en 2019, la nueva versión incluirá piezas nuevas y nunca antes vistas, así como obras adicionales de una nueva serie llamada “American Pastoral”.

Debutará el 30 de noviembre de 2021 en Miami en el Museo de Arte Patricia & Phillip Frost, donde permanecerá abierta al público hasta el 17 de abril de 2022. Miami es de momento la única parada anunciada para “Retrospectum”.

Gran parte de la obra de Dylan refleja sus constantes viajes por Estados Unidos y una profunda afinidad por la escena estadounidense. Y la nueva serie no es la excepción.

Una adición, “One Too Many” de 2020, presenta a un hombre desplomado sobre la barra de bar humeante al final de una noche, y otra, “Subway Cityscape”, también de 2020, muestra el amor de Dylan por las escenas urbanas industriales.

El veterano cantautor laureado con el Nobel de Literatura, que cumple 80 años este mes, ha disfrutado de un creciente aprecio por su arte desde que su exposición debut, “The Drawn Blank Series”, se presentó en Alemania en 2007. Su obra ha sido expuesta en la Galería Nacional de Retratos de Londres, la Galería Nacional de Dinamarca y el Palacio Real de Milán. La muestra de Shanghái, en el Museo de Arte Moderno, fue la más visitada de la ciudad en 2019.

Junto con el viaje por el paisaje artístico de Dylan, la nueva exposición incluirá muestras interactivas y envolventes de su música y su obra literaria que agregarán el contexto de este talento multifacético y su impacto en la cultura popular durante más de medio siglo.

Con información de AP.

rcb