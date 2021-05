¡TÓXICO! Por esta razón Salvador Dalí le rompió el corazón a Federico García Lorca

Además, de las grandes obras que hizo el pintor, Salvador Dalí, muy pocas personas se han sumergido en la vida amorosa que tuvo el surrealista con el poeta Federico García Lorca, en el que fue más allá de una simple amistad, llena de intelectualidad y admiración uno por el otro.

Dalí por su parte, era uno de los máximos exponentes del surrealismo, y Federico García Lorca, uno de los mejores poetas y dramaturgos que ha existido. Dos contrapartes que se complementaban muy bien, siendo Lorca, un hombre tímido, contrario al pintor surrealista, siendo un hombre extravagante y con exagerado amor propio, casi cayendo en el egocentrismo, en concreto el día y la noche.

Dalí y Lorca; más que amistad

Se conoce que Lorca y Dalí, se conocieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1923, año en que la homosexualidad no era bien vista y que incluso Miguel Primo de Rivera daba un golpe de Estado y enaltecía la patria eterna, católica y masculina, siendo este un impedimento para que ambos artistas pudieran llevar a cabo su amorío.

García Lorca era seis años mayor que Salvador Dalí, quien además el poeta en su infancia, demostró ser un niño prodigio para la música, y así se convirtió en un gran pianista, sin embargo, su llegada a la Universidad de Granada, su ciudad natal donde sería asesinado, marcaría el inicio de su amor por la b. en el que en varias de sus obras, plasma su amargo sentimiento y angustia que le suponen los desamores,

Sin embargo, Lorca se dio cuenta que el problema no eran las mujeres a las que no podía satisfacer, simplemente que su orientación sexual no se dirigía hacia ellas -las mujeres-, la que estipulaba la sociedad, sino a que Lorca era homosexual y finalmente se dio cuenta de ello.

Un amorío que terminaría mal

Junto a Luis Buñuel y José “Pepín” Bello, García Lorca y Salvador Dalí se hicieron grandes amigos desde el principio, un cuarteto inseparable en el que las diferencias quedaban de lado por la gran admiración que se tenían profesionalmente. siendo además, el momento en el que el poeta tendría una estrecha relación con el pintor surrealista.

Además, Dalí mostraba poco interés en las mujeres, detalle que no dejó pasar por alto Lorca, tomando ese detalle y sus sentimientos por el pintor, mismos que no se quedaron en una simple amistad, decidiendo intentar "algo más".

Desde ahí como sabremos, Lorca y Dalí empezaron un coqueteo, y este continuaba cuando se separaban, por medio de cartas, llenas de trasfondo y donde la homosexualidad era la esencia principal, aunque Dalí se sentía cómodo con el papel de que sentía amado, del cual, nunca pasó de ese punto en el que solo coqueteaban, había romance, pero nunca lograba consumarse nada.

La esperanza muere al último

García Lorca jamás se rindió en intentar conquistar a su buen amigo, aunque en 1928, su relación sufrió un giro de 360º, cuando Luis Buñuel sería el principal motivo por el que se distanciaron ambos artistas, y la crítica que haría Dalí sobre el Romancero Gitano de Federico, una de sus mejores obras, ya que ambos habían sido influenciados por el surrealismo y que a ambos no les habría gustado su obra.

Dalí como Buñuel, esperaban que García Lorca rompiera con el pasado, justo como ellos lo habrían hecho con obras de aquella época, en el que Dalí criticó;

"Tu poesía está ligada de pies y manos a la poesía vieja. Tú, quizá creerás atrevidas ciertas imágenes, o encontrarás una dosis crecida de irracionalidad en tus cosas, pero yo puedo decirte que tu poesía se mueve dentro de la ilustración de los lugares comunes más estereotipados y más conformistas".

La crítica y la venganza

Esta crítica por parte de Dalí, no le cayó nada bien a Lorca, en el que ahora, era la "vendetta" de poeta, en el que Buñuel estaba trabajando en dos obras de cine junto a Salvador Dalí.

García Lorca criticó fuertemente la obra "Un perro andaluz", sintiéndose ofendido por el título que llevaba la obra, expresándose de esta manera;

"Una mierdecita así de pequeñita y el perro andaluz soy yo”. La otra película en la que trabajaron Buñuel y Dalí fue La Edad de Oro", dijo Lorca.

Desde ese momento, la relación entre ambos se apagó, no hubo más y tiempo después, Dalí conocería a Gala, una inmigrante de origen ruso con la que se casaría, una bella mujer que inspiraba al pintor surrealista para sus cuadros quien se enamoró perdidamente de ella.

Con información de medios

DRV