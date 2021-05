Eric Clapton: Esta es la HERMOSA CANCIÓN que le compuso inspirado por Pattie Boyd, ESPOSA de George Harrison

Eric Clapton, uno de los guitarristas más influyentes de la historia de la música. Durante los años sesenta fortaleció una gran amistad con George Harrison, guitarrista de The Beatles y quien sostenía una relación con la modelo Pattie Boyd. Pronto, estos personajes se verían involucrados en un triángulo amoroso.

Pattie Boyd y George Harrison se casaron el 21 de enero de 1966. De inmediato se convirtieron en una de las parejas más queridas por los seguidores y medios de comunicación. La belleza de Boyd cautivaba a cientos de personas, una de ellas era Eric Clapton, quien se enamoró profundamente de la también fotógrafa.

Triángulo amoroso

Boyd fue la inspiración para una de las canciones más bellas grabadas por The Beatles: "Something", escrita por Harrison, aunque tiempo después el propio guitarrista se deslindó y explicó que fue inspirada por la religión hindú, de la que George era muy devoto. El tema se incluyó en el álbum "Abbey Road" de 1969, fecha por la que aumentó la colaboración entre Clapton y Harrison.

Clapton plasmó su amor frustrado por la esposa de su mejor amigo en el álbum "Layla And Assorted Love Songs", publicado en 1970, donde todas las canciones hablaban de desamor. El disco firmado como Derek And The Dominos se convirtió en un clásico dentro del rock. En alguna ocasión, durante ese año, Boyd rechazó a Clapton y decidió volver con Harrison.

Esto hizo que el exmiembro de Cream entrara una profunda depresión con el consumo de alcohol y drogas todos los días. De hecho, pensó en quitarse la vida. Regresó a los escenarios en 1974, mismo año que se dio la separación entre Boyd y Harrison, en parte por las infidelidades del guitarrista y por la infertilidad de la modelo.

Inspiración

Eric Clapton y Pattie Boyd se reencontraron y contrajeton matrimonio en 1979. Durante su relación, Eric Clapton le dedicó otra canción que fue incluida en su álbum "Slowhand" (1977). "Wonderful Tonight" habla sobre el agradecimiento a su pareja por estar junto a él. El tema incluye un hermoso arreglo de guitarra así como la voz tierna de Clapton. Fue graba el 2 de mayo de 1977 en una sesión que duró todo el año.

La pareja se separó en 1989 después de pasar un matrimonio turbulento en donde se afirma que existieron agresiones por parte de Clapton.

Por RODRIGO CASTILLO.