I want to break free: El himno de Queen y su relación con Nelson Mandela

Este año se cumplen 37 años de que la banda británica Queen lanzó su canción "I Want to Break Free", la cual desde entonces se volvió un himno en contra la opresión y a favor de las causas populares.

Esta pieza musical fue una de las 18 escrita por John Deacon sin que colaboraran todos los miembros del grupo, pero su letra resalta estrofas que hablan de la emancipación, el deseo de la libertad y la determinación sin ataduras.

Nelson Mandela pasó a la historia por ser un activista de los derechos humanos y por ser el primer presidente de color en Sudáfrica; sin embargo, pasó por un largo camino antes de llegar a este cargo, ya que como parte de la oposición a las leyes injustas que permitían que solamente las personas blancas votaran, así como una serie de legislaciones que ponían a esta raza sobre las demás, fue encarcelado en varias ocasiones.

Para el año de 1983, el activista había estado en diversas prisiones, la penúltima de ellas fue Pollsmoor, ubicada en la Ciudad del Cabo. El clima político amenazaba con un levantamiento civil por parte de las clases menos favorecidas que fueron segregadas de las demás por su color de piel.

¿Cómo se liga la historia de canción con Mandela?

En 1984, Queen estrenó "Machines (Or 'Back To Humans')", de donde se desprende "I Want to Break Free", canción que fue tomada por el Congreso Nacional Africano (ANC), partido al que pertenecía Mandela, como una canción de protesta en favor de la libertad de la que no disponían las víctimas del apartheid, norma legal que dividía los espacios públicos, así como los derechos a favor de una minoría blanca que tenía solamente al 21 por ciento de la población.

Al igual que pasó con piezas como "Canción sin miedo", "La carencia" o "El vals del obrero", esta pieza de los británico era entonada en las marchas y manifestaciones con las que se buscaba cambiar la situación en Sudáfrica.

El ANC cometió varios sabotajes para contrarrestar los golpes a los activistas y aumentó la violencia en todo el país. A Mandela se le ofreció la libertad a cambio de que prometiera no participar en ninguna revuelta, pero se negó. El clima de hostilidades entre ambos mandos. No fue sino hasta 1990 que Mandela fue liberado.

Durante sus primeros años de libertad, el político realizó varias reuniones con líderes mundiales a los cuales pidió que lo ayudaran a que apoyaran las sanciones contra el apartheid. En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz y finalmente en 1994 se lanzó a las elecciones presidenciales del país, las cuales ganó. Los años posteriores, se dedicó a buscar la reconciliación de su pueblo.

No acaba la historia con Queen

En noviembre de 2003, la historia de los miembros sobrevivientes de Queen y la de Nelson Mandela se volvió a cruzar, debido a que el conjunto británico participó en el concierto 46664.

Este show llevaba por nombre el número de prisionero que tuvo el activista durante su reclusión y tenía la intención de reunir fondos para ayudar a las personas que resultaron portadoras del SIDA y el VIH, enfermedad por la que murió Freddie Mercury, líder de la escuadra musical.

En aquella ocasión, Queen interpretó el tema "Invencible Hope" (esperanza invencible) en el Green Point Stadium. Como parte de la interpretación de nueve minutos, el expresidente fue llevado al centro del escenario mientras los rockeros daban un show que quedó grabado en la historia. Brian May demostró sus dotes como cantante en esa presentación.

