Más que "El Zurdo" Mendieta

Cuando Elmer Mendoza (Sinaloa, 1949) dio vida, hace seis libros, a su personaje Edgar "El Zurdo” Mendieta, jamás pensó en la relación que formaría con él. Casi 15 años después de su primera aparición, en "Balas de plata" (2007), el detective está de regreso y ahora, dice Mendoza, “es como una tentación” volver a él. En “Ella entró por la ventana” (Alfaguara, 2021) está de regreso.

Parece que nada ha cambiado, Mendieta sigue siendo el mismo hombre de mente ágil, capaz de amar con toda el alma y con una coraza justiciera a prueba de "cuernos de chivo". Ahora, hay nuevos datos para conocerlo más, para seguir adentrándose en su universo y el más grande reto de su vida: resolver un acertijo de muerte violenta dónde está involucrado un exmilitar, y encontrar a una hermosa mujer, que también comienza a despertarle deseo.

"Es una tentación, está historia la concebí sin El Zurdo, pero en un momento dije, 'no, no me quedaría bien' y entonces ya estaba otra vez ahí 'El Zurdo"", cuenta. El personaje, sin embargo, es otro, Mendoza dice que ha evolucionado, lo mismo que la manera de contar la historia: ahora está muy presente la tecnología para resolver casos, para adentrarse en archivos y descubrir datos que quieren ser oscurecidos.

"Prefiero no ocuparme de eso", dice el autor cuando se habla de él como la referencia de la literatura policiaca mexicana. Pero tiene una visión muy clara acerca de las circunstancias violentas que siguen prevaleciendo en México: "La presencia de la violencia esta bastante intensa, el calderonismo involucró en un nuevo estado emocional a todo el país...ser sicario se convirtió en una de las actividades más redituables y es en lo que también estamos ahorita", dice.

Elmer asegura que no le pesa ser considerado solo un escritor de historias policíacas; justifica que ha escrito otros géneros y aún más: el próximo trabajo, "será una sorpresa muy diferente a todo lo que he escrito hasta ahora", concluye.

A DESTACAR

En cada historia, Mendoza descifra cada vez más datos de su personaje

"El Zurdo" Mendieta es, además un lector de escritores mexicanos

En la novela, el escritor rinde homenaje a Teresa Margules y H.P. Haghenbeck.

Por Luis Carlos Sánchez

maaz