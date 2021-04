Bob Dylan: Subastarán GUITARRA que utilizó en 'Blonde On Blonde', primer álbum doble de la historia | FOTO

A finales de 1965, Bob Dylan y su banda comenzaron las grabaciones en Nueva York de lo que sería su séptimo álbum de estudio. 'Blonde On Blonde' se convirtió en el primer disco doble en la historia así como uno de los más determinantes dentro de la música popular.

La guitarra que utilizó el cantautor durante las sesiones de 'Blonde On Blonde' estará disponible para ser comprada por un precio inicial de cuatro millones 316 mil pesos mexicanos. Sin embargo, el instrumento de seis cuerdas está valuado en más de 20 millones de pesos.

Carátula del 'Blonde On Blonde'.

Foto: Discogs.

Edición limitada

Gotta Have Rock, compañía especializada en subastas, lleva a cabo esta acción, concediendo más de una semana para que se realice la subasta. Si estás interesado puedes acceder en este link.

El instrumento corresponde a una guitarra de doce cuerdas de la marca Fender y es descrita como una pieza rara y muy difícil de encontrar ya que se produjeron pocas cantidades limitadas. La guitarra cuenta con un golpeador perlado, a diferencia de las diferentes versiones que se hicieron después, en donde se cambió el tono carey.

Auténtica

Cuenta con un acabado Fender de rayo de sol con el golpeador original perlado y perillas al estilo amplificador. El instrumento fue fabricado en 1965 teniendo en cuenta los artistas de folk y rock, por lo que Dylan se hizo acreedor de un ejemplar, es parte de la descripción de la guitarra que cuenta con un número de serie L72261.

El artículo cuando con dos cartas que confirman la autenticidad, firmadas por la representación de Bob Dylan y Jody Carver, quien fue un intermediario de Fender quien estuvo presente en las sesiones del 'Blonde On Blonde' y confirmó que el instrumento es legítimo. La guitarra viene con un estuche negro que contiene un esténcil de pintura verde con la leyenda: "Property of Ashes & Sand Inc". De acuerdo con la ficha, Ashes & Sand Inc. fue la compañía de giras de Bob Dylan.

Guitarra a subastar.

Foto: Gotta Have Rock.

Con información de Rolling Stone.

rcb