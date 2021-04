Octavio Paz y Elena Garro, la pareja TÓXICA de la escena literaria MEXICANA

Aunque la gran mayoría de los poetas y escritores tienen fama de ser mujeriegos, algunos matrimonios de la escena literaria nos han demostrado que el amor, le lealtad y la fidelidad son muy importantes a la hora de escribir y sobre todo mantener la difícil y dura vida de un escritor, tal es el caso de Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes Barcha Pardo o José Emilio Pacheco y Cristina Pacheco, sin embargo, el matrimonio entre Octavio Paz y Elena Garro no fue el más ejemplar.

La escritora de "Los recuerdos del porvenir" fue una de las más grandes mujeres de las letras contemporánea a su marido, Octavio Paz, sin embargo éste mantuvo una actitud de opresión hacia ella, ya que se dice que la consideraba una competencia en las letras, por lo que Garro se sintió infinidad de veces frustrada y reprimida por su esposo.

Elena Garro

Ella es una de las más grandes escritoras mexicanas que lamentablemente siempre vivió a la sombra de quien fuera su esposo desde 1937, Garro también estuvo involucrada activamente en el movimiento de 1968, fungiendo como informante para el gobierno, pese a que su propia hija que tuvo con el escritor desmintió tales afirmaciones.

Versiones apuntan a que el escritor prácticamente a casarse ya que el 24 de mayo "con engaños" y en complicidad con sus amigos, la llevaron al registro civil para una boda improvisada, sin embargo aquél día, Garro tenía un importante examen de latín, las leyes de aquél tiempo afirmaban que para poder casarse sin la autorización de los padres, la edad mínima era de 21 años, por lo que ella con los nervios y la preocupación del examen, firmaría y mentiría sobre su edad, años más tarde ella misma confirmaría la versión.

Infidelidades

Además de los celos profesionales que claramente Paz tenía de ella, mismos que la orillaron a ejercer periodismo, ambos caerían en una serie de amoríos extra maritales que haría aún más compleja su relación, él con la pintora Bona Tibertelli de Pisis y ella con Adolfo Bioy Casares, de quien se dice, quedó embarazada, sin embargo, a pesar de la violencia que ejercían ambos, duraron 22 años de infeliz matrimonio.

Años más tarde, la propia escritora compartiría que el autor del Laberinto de la soledad reprimió su ejercer artístico, y el machismo que vivió en su matrimonio con él ya que en muchas ocasiones ella no pudo decir que "no" a infinidad de ocasiones en las que de haberlo hecho, ella no hubiera tolerado tanto tiempo bajo el "yugo" del escritor.

Con información de Cultura Colectiva

avh