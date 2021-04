A menudo, «Waiting For The Sun» es considerado como un trabajo menor dentro de la discografía de la banda liderada por Jim Morrison y es que el sonido es más suave y se acerca más al jazz a diferencia de los primeros dos trabajos, donde los angelinos dieron muestra de su sonido oscuro y psicodélico.

Sin embargo, fue el único álbum de los californianos que llegó al primer lugar de las listas e incluye «Hello, I Love», sencillo que también lideró las listas a nivel mundial. Esto les abrió las puertas para una gira por Europa, que resultó de los más memorable.

Cambio de planes

Originalmente en una cara del disco se iba a incluir el extenso poema «Celebration Of The Lizard», escrito por Morrison. Debido a diferencias entre la banda y el productor Paul Rotchild sólo se incluyó la parte de «Not To Touch To The Earth», además de la letra entera del poema venía incluida en el álbum original.

Durante las sesiones, se grabó el tema «Waiting For The Sun», que sería el tema principal del álbum, pero fue descartado. Su aparición ocurrió hasta la publicación del «Morrison Hotel/Hard Rock Cafe», de 1970.

Trabajo de transición

The Doors se encontraban en el pináculo de su fama. Sin embargo, esto trajo consigo algunas diferencias dentro del grupo. Sobretodo con la actitud de Morrison y su dependencia con el alcohol. Esto propició que fuera arrestado en New Heaven, por exhibición. Motivo que lo hizo enfrentar un juicio en 1969.

«Waiting For The Sun» no alcanza las grande notas de «The Doors» o «LA Woman» pero a su favor es que contiene las dos canciones más políticas de The Doors, «Five To One» y «The Unknown Soldier», así como las maravillas jazzeras «Yes, The River Knows», «Love Street», «Summer's Almost Gone» y la flamenca «Spanish Caravan».

Publicado el 3 de julio de 1968.

Foto: Especial.

Por RODRIGO CASTILLO.