Guns N' Roses: Así fue su PRIMER CONCIERTO antes de convertirse en la banda más IMPORTANTE del mundo

Hay fechas que siempre serán especiales y para la música popular el 6 de junio de 1985 no es la excepción ya que se dio el debut de una de las agrupaciones más influyentes de la época reciente. Aquella ocasión, Guns N' Roses ofreció su primer concierto con la considerada su alineación clásica.

Guns N' Roses se fundó a finales de marzo de 1985. En un inicio, estuvo integrado por Tracii Guns, en la guitarra, Ole Beich, bajo, y Rob Gardner, batería, que eran parte de LA Guns, complementados por Axl Rose en la voz e Izzy Stradlin, guitarra, que provenían de Hollywood Rose.

Un inicio complicado

El primer concierto se desarrolló el 26 de marzo de 1985. Sin embargo, las personalidades de la banda pronto chocaron entre sí, por lo que las diferencias creativas se hicieron presentes desde el primer momento. Al paso de unas cuentas semanas, las alineación de manera radical.

Después de estas disputas y cambios, para mediados de 1985 se cristaliza la denominada alineación clásica de Guns N' Roses con Axl Rose e Izzy Stradlin como sobrevivientes, y la incorporación de Slash, guitarra, Duff al bajo y Steven Adler en la batería. La química entre los integrantes fue de inmediata y duradera.

El concierto

El 6 de junio de 1985 ofrecieron un concierto en The Troubadour, ubicado en Hollywood, California. El quinteto se mantuvo unido y fue la misma alineación que grabó los primeros álbumes de la banda, entre ellos el emblemático 'Appetite for Destruction'.

Algunas de las canciones que se interpretaron aquella noche fueron 'Think about you', 'Move to the city', 'Shadow of your love', así como dos covers 'Jumping Jack Flash' y 'Heartbreak Hotel', de The Rolling Stones y Elvis, respectivamente.

La vertiginosa carrera de Guns N' Roses los llevó a la estratósfera de la escena musical y pronto se convirtieron en la banda más importante del mando. Después de la publicación de 'Use your illusion', los egos volvieron a salir y decantaron la separación de esta alineación a mediados de los noventa.

Los clásicos Guns N' Roses.

Foto: Especial.

Con información de Monterrey Rock.

rcb