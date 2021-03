¿Walt Disney le debe su cine de fantasía a la sacerdotisa mexicana María Sabina?

La fantasía es algo que de inmediato se asocia con Walt Disney, el hombre que dio vida a personajes que son emblemáticos en la vida de millones. Este hombre que se halla entre lo más famosos de la historia tiene una historia que está íntimamente ligada a la cultura ancestral mexicana.

De acuerdo con las historias que se cuentan, porque a diferencia de otros personajes, de el empresario estadounidense no hay nada documentado, Disney habría visitado a la chamana María Sabina, originaria de Huautla de Jiménez, un municipio del norte de Oaxaca que hoy es considerado un pueblo mágico y no precisamente por los conocimientos que sus habitantes tienen del reino fungi.

El mundo entero conoce a Sabina, una mujer que guió a cientos de personas "con sus niñitos" en un viaje que les haría tremendas revelaciones, tal es el caso del creador de Mickey Mouse y genio cuya empresa mantiene un monopolio en cuanto al entretenimiento se refiere.

Famosos en busca de María Sabina

La sacerdotisa de Huautla de Jiménez, recibió a grandes personalidades del mundo del espectáculo, a quienes poco les importaban las 10 horas de camino desde la ciudad de Oaxaca, hasta la Sierra Mazateca, donde rodeada de montañas y bajo la bruma, María Sabina se convertía en la guía de su viaje astral.

Sabina no sabía leer ni escribir, de hecho no hablaba otra lengua que no fuera el mazateco, el mundo la conoció gracias a que Robert Gordon Wasson quien era un banquero, vicepresidente de JP Morgan, este hombre además del mundo de los negocios tenía fascinación por el mundo de los hongos y así dio con la mujer.

María era una sanadora, ella ayudaba y luego de leer sobre el manejo de los hongos en México, en el periódico Ciba de Nueva York, Gordon y el fotógrafo Allan Richardson emprendieron un viaje, mismo que quedó documentado por Gordon, quien publicó un artículo en la revista Life bajo el título: "En las sierras de México, un banquero neoyorquino participa en antiguos ritos practicados por indios que acostumbran a masticar raros hongos alucinantes".

María Sabina

Así nombres como los de John Lennon, quien por cierto también tiene una historia especial con María, Bruce Conner, Timothy Leary, Aldous Huxley, Roger Heim, Albert Hofmann y los mexicanos Fernando Benitez, Jacobo Grinberg Zylberbaum, Carlos Castaneda, llegaron hasta ella.

Además se cuenta que los músicos de las bandas más famosas del momento en el mundo: Mick Jagger, Bob Dylan, Peter Townshend y Jim Morrison, también fueron en busca de la chamana de los "niños santos", sin embargo, no hay nada documentado que lo pruebe. Artículo de Life, Foto: Especial

La fantasía de Walt Disney y María Sabina

Se cuenta que guiado con la espiritualidad de María Sabina, la mujer que nació el 22 de julio de 1894 y falleció el 23 de noviembre de 1985, a los 91 años, Disney llegó hasta su humilde morada enclavada en la sierra, fue gracias a su guía con los hongos que él hombre dio forma a su cine de fantasía de lo convertiría en un ícono de la cultura en el mundo. Walt Disney y su viaje astral. Foto: ig waltdisneyarchives

De hecho hasta se rumora que fue éste empresario quien construyó una pista aérea cercana al pueblo, para no hacer la travesía de 10 horas desde la capital del estado, aunque hay otra versión que relata que la pista fue gracia de Howard Hughes.

psc