Manu Chao ¿En realidad fue VETADO por el gobierno mexicano? Aquí la historia | VIDEO

El cantante Manu Chao, es sin duda un referente para muchas generaciones y sobre todo para quienes siente cierta empatía por causas de injusticia social como la desigualad social, la revolución e ideas anticapitalistas que lucran con los recursos naturales y afectan al medio ambiente entre otros ideales.

El compositor de origen franco-español tiene un amor especial con el pueblo y sus fanáticos mexicanos, sin embargo el cantante no ha vuelto a pisar tierras mexicanas por temor a un posible arresto por haber expresado sus ideas en solidaridad con aquél terrible suceso en el Estado de México mientras gobernaba Enrique Peña Nieto.

Atenco

Luego de que en un Festival de Cine de Guadalajara, Manu Chao se manifestara contra lo sucedido en el poblado de Atenco en 2006 en el que cerca de 2 mil policías se enfrentaran con algunos activistas de la localidad que dieron como resultado dos personas muertas, poco más de 200 detenidos y más de 20 mujeres que sufrieron agresiones sexuales.

El simpatizante del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional fue interrogado por la prensa sobre si tenía conocimiento de que en su posición como extranjero y activista no podía participar en actos políticos, a lo que él mismo y con cierto tono de irreverencia contestó que era algo que no sabía y que tampoco lo importaba, sin embargo la Secretaría de Gobernación comenzaría a investigarlo.

Gobierno terrorista

Según el artículo 33 Constitucional afirma que ante la ley son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución, además apunta que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

Luego de aquella nota que publicara importante medio de circulación nacional y que le daría la vuelta al mundo, el interprete de "Welcome to Tijuana" cancelaría sus últimas participaciones en aquél Festival de Cine de Guadalajara por temor a ser arrestado o algo peor, dado que tenía mucho conocimiento sobre cómo podrían comportarse las leyes mexicanas, en particular los policías.

Aunque la Segob emitiera un comunicado en el que expresara que en realidad no tenía ninguna intención de investigarlo ni detenerlo debido al contexto en que el artista expresara sus opiniones, la secretaría reiteró el pleno respeto a la libertad de expresión que existe en el país.

¨Por lo que si Manu Chao no ha vuelto a México es porque en realidad no ha querido.

Con información de Animal Político y Milenio

avh