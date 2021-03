La TRAGEDIA detrás de Led Zeppelin; ¿Qué causó el fin de la banda?

Robert Plant, John Bonham Jimmy Page y John Paul fueron parte importante en la vida de muchas generaciones amantes del rock, quienes además llevan al pie de la letra la vida de rockers, sexo, drogas y mucho rock & roll, pero también estuvo rodeada de muchas tragedias, mismas que terminaron por desintegrar a la banda.

Después de convertirse en una de las mejores agrupaciones de todos los tiempos en la década de los 80 y 90, Led Zeppelin comenzó a tener una serie de conflictos y tragedias en torno a los músicos, mismos que harían que la banda se terminara. Robert Plant, el vocalista fue uno de los que más sufrió en el final de su trayectoria junto a los Page, Paul y Bonham.

La caída del grupo llegó en 1977 cuando Robert Plant recibiría una de las llamadas más tristes de su vida, su esposa le comentó que su hijo mayor Karac de 5 años se encontraba muy grave, el problema es que el vocalista estaba de gira en Nueva Olreans, por lo que le era imposible viajar a verlo.

Al poco tiempo (2 horas) recibió una segunda llamada que lo dejó helado, ya que su hijo había perdido la vida debido a un infección, por lo que la banda decidió cancelar la gira y Plant pudiera despedir a su Karac. El primer problema con el que se comenzó a ver una ruptura fue debido a que que los hermanos Page no acudieron al velorio del hijo

Un tributo de despedida

Después de perder a hijo el vocalista no el mismo, pero aún así regresó a los escenarios para hacer un último álbum, donde incluiría una canción en memoria de su niño de cinco años, "All my love", misma que fue incluida en el último álbum de una de las bandas más escuchadas en todo el mundo.

Poco después llegó la segunda tragedia para Led Zeppelin, misma que puso fin a la agrupación. Después de regresar para el último álbum, Planta se cuestionaba si mantenerse en la banda o terminar la relación, pero fue hasta que perdió la vida John Bonham cuando el cuarteto dio por finalizada la relación laboral.

El baterista de la banda, y el único que acudió al funeral de Karac, perdió la vida en 1980 a los 32 años después de una jornada maratónica de fiesta y alcohol, por lo que Bonham perdería la vida el 25 de septiembre de ese año debido a que se asfixió con su propio vómito. Con lo que al quedarse sin "amigos" Plant se salió la banda terminó por desaparecer.

