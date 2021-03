Fher, vocalista de Maná ¿Tuvo un ROMANCE con la Reina Letizia?; Aquí la VERDADERA historia

La reina consorte Letizia ha sido una mujer transgresora desde que desafió a la realeza desde su posición como "plebeya" y se casó con el soltero, guapo y codiciado príncipe de Asturias, hoy el Rey Felipe VI de España, en la que ni los medios de comunicación, los paparazzis, ni el "pasado oscuro" de la reina consorte pudieron evitar que el amor superara cualquier protocolo real.

Algunos rumores y sucesos que quisieron "resaltar" los medios para tratar de desacreditar a Letiza fue su estancia en México, cuando la reina estuvo en Jalisco en 1995 debido a un intercambio universitario, sabemos que ella era periodista e hizo algunas colaboraciones para el periódico impreso Siglo 21 como reportera de un suplemento especial, en aquel entonces ella andaba en transporte público y anhelaba poder adquirir una motocicleta por ser una ciudad muy grande por ella.

Baile y periodismo

Sara Cuéllar es fue una de sus amigas más cercanas a Leticia, durante una entrevista para medio especializado en la "alta sociedad" asegurando que a ella le gustaba ir a bailar salsa, "Íba­mos al Sa­lón Ve­ra­cruz, que no estaba de mo­da", además aseguró que Joaquín Sabina era su artista favorito, al igual que U2 y el grupo mexicano, Maná, a quienes tuvo oportunidad de conocer gracias a una entrevista.

Otra "polémica" con la que intentarlo desacreditar la reputación de Letizia, fue cuando el artista Waldo Saavedra tuvo inspiración en el bello rostro de la reina para inmortalizarlo en una pintura dónde aparece la imagen de una mujer semidesnuda y que aparecería en el álbum "Sueños Líquidos" de la agrupación mexicana encabezada por Fernando Olvera mejor conocido como Fher, de Maná.

Mujer dura

En el 2011, Sergio, integrante de la banda mexicana declaro durante una entrevista que la reina “Estuvo viviendo en Guadalajara. Era periodista. Nos entrevistó. Como periodista era dura. Fher no le permitió que fumase delante mío, le hizo apagar el cigarrillo y se molestó. Se puso más dura. Pero al final del concierto le gustó la banda y se echó unos tequilas".

En cambio, el pasado 2019, circularon fuertes rumores en los que aseguraban que Letizia y el cantante había sostenido un tórrido romance declarando que “Primero, un caballero no tiene memoria y ahí lo dejamos, pero no. Todos mis respetos a la reina y a la realeza y a la gente de España, que los queremos mucho. Nunca decimos nada, somos gente tranquila con eso”. Avivando las suposiciones de que la corona española le habría prohibido hablar sobre los reyes de España, en particular de Letizia.

