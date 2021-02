Los rituales de la extinción: último trabajo de Patricio Robles Gil

En la galería Patricia Conde de la Ciudad de México el artista mexicano Patricio Robles Gil exhibe su obra más reciente dedicada a la naturaleza y a crear conciencia sobre la amenaza de la extinción de la flora, la fauna y las regiones en el planeta. Desde hace 10 años Patricio Robles Gil trabaja haciendo esculturas, fotografías e instalaciones inspirado en el tema de lo que los especialistas ambientalistas llaman la Sexta Extinción. En el programa “A propósito de…” el artista explicó a Mercedes García Ocejo su pensamiento y preocupaciones, que en esta ocasión dijo, no se trata de un fenómeno de carácter natural sino de la responsabilidad que tenemos los seres humanos en lo que ya estamos viviendo como una extinción masiva de animales: “Desde hace 10 años empecé con una cierta frustración a crear esta obra que llamé Los rituales de la extinción, un tanto para sanar mi mente. Los rituales tienen esa bondad: si bien por un lado nos preparan en la vida para temas y situaciones que vamos a enfrentar que no comprendemos, también nos ayudan a lidiar o a sanar aquellas pérdidas que vamos a encontrar a través de nuestras vidas. Y es por ello que bauticé esta obra así, porque es una protesta artística ante este holocausto ambiental”, dijo Patricio Robles Gil.

Durante la conversación, Mercedes García Ocejo recomendó al público que pueden ver en el sitio www.theextintionrituals.com algunos de los videos tipo mini documentales que Patricio Robles Gil realizó para contar al público su experiencia y reflexiones y propuesta artística también, al tomar las fotografías que exhibe en la Galería Patricia Conde de la Ciudad de México: “Desafortunadamente aquellos que nos hemos dedicado en la vida a proteger la biodiversidad _ comentó el artista _ no hemos sido lo suficientemente incisivos para comunicar realmente la gravedad del problema”, mencionó. Y explicó que durante esta pandemia del Coronavirus esta crisis no es nada comparado a lo que se avecina por los problemas relacionados con la crisis de la naturaleza y el calentamiento global que acecha: “Pueden venir crisis mucho más serias por causas relacionadas con transgredir a la naturaleza _ comentó_ por la manera en cómo la estamos impactando”, expresó.

Autor de más de 30 libros sobre la vida en la Tierra

Durante el programa “A propósito de…” Mercedes García Ocejo conversó con su invitado Patricio Robles Gil a cerca de su trabajo como promotor de la vida en el planeta; Robles Gil ha editado más de 30 libros con títulos que abarcan regiones, especies animales, flora, poblaciones y problemas medio ambientales. Algunos de sus libros son Cuerpos pintados, rituales salvajes, Mexican diversity of flora, Mexican diversity or fauna, Diversidad mexicana de culturas, El llamado de las montañas, The human footprint:challenges for wilderness and biodiversity. El artista comentó que respecto de lo que estamos viviendo por esta pandemia, considera es importante que todavía tomemos precauciones porque muchas personas quieren volver a la vida de antes y Robles Gil opina que no es conveniente ya que ésta es una de muchas próximas crisis: “Las cuestiones migratorias, la falta de recursos y los problemas actuales generan que habrán sitios en el planeta donde no se va a poder vivir por el intenso calor también, por el calentamiento global”, esto es que habrá otros problemas que deberemos enfrentar, comentó.



Crear conciencia sobre la sexta extinción masiva

Patricio Robles Gil mencionó que vivimos una crisis severa e irreversible en muchos casos: “Desde que se creó la vida en este planeta, la vida ha ido creciendo y que cada vez hay más especies. Ha habido ya 5 extinciones masivas en las que más del 70% de la vida del planeta desapareció por diferentes circunstancias”, y aunque vuelven a florecer especies, vuelven a estar amenazadas y en peligro de extinción, comentó el fotógrafo. Robles Gil añadió que su trabajo que es de toma de conciencia puede ser fuente de inspiración para muchos jóvenes hoy en día. En él _ dijo _ la vocación por el respeto a la naturaleza y el amor a los animales surgió desde niño cuando su padre, que era médico, lo llevaba a visitar ranchos, comentó Patricio Robles Gil y dijo: “Mi padre visitaba a sus pacientes en rancherías porque lo invitaban y en Coahuila fue donde yo descubrí los osos y los venados. Y aquello era algo maravilloso para mi”, comentó. Desde entonces los animales y la naturaleza permean todo su trabajo artístico. Y han sido la lucha de su vida por la salvaguarda del planeta, comentó el artista en “A propósito de…”.

Noticias Relacionadas Cecilia Galliano deja volar la imaginación; luce su escultural cuerpo en atrevido bikini rosa



El arte como una manera de reflexión medioambiental

Durante muchos años el artista Patricio Robles Gil logró realizar proyectos y sensibilizar sobre la salvaguarda de la naturaleza, a empresas, organismos e instituciones internacionales. Creó la Agrupación Sierra Madre y Unidos para la Conservación. En la conversación platicó de todas esas actividades que cubrieron casi 30 años de actividades. Un trabajo que ahora en tiempos de Coronavirus aporta mucha reflexión sobre el futuro de la vida en la Tierra, y que refleja de manera artística en las fotografías que exhibe en la Galería Patricia Conde.

Conozca todos los detalles de esta conversación en “A propósito de…” con Mercedes García Ocejo

Visita el sitio www.pcg.photo y la página del artista Patricio Robles Gil en www.theextinctionrituals.com

DRV