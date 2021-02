Papalote Museo del Niño: Más de tres mil personas se han sumado a su rescate

En sólo dos semanas, Papalote Museo del Niño logró recaudar 47 por ciento de los 50 millones de pesos que busca reunir para subsistir a la crisis en la que lo ha dejado la pandemia. Hasta el momento, las aportaciones, suman 23.6 millones de pesos, de los cuales 44.5 por ciento han sido entregados por empresarios o grandes donadores privados.

Durante una conferencia de prensa, Beistegui expusó tres razones para apoyar la campaña de recaudación.

Además, afirmó, tiene “un edificio icónico en la Ciudad de México, en el corazón de nuestra capital, en el Bosque de Chapultepec. Esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que cuidar lo que amamos y abrazarlo”. Del 18 de enero al 2 de febrero, más de tres mil personas se han unido a la causa.

La campaña permanece activa en el portal: https://papalote.org.mx/donativos/, donde se pueden hacer aportaciones desde 50 pesos. Beistegui respondió además a los cuestionamientos en torno a la situación legal del museo. Dijo que el museo está conformado por una asociación civil sin fines de lucro y que ocupa un terreno, propiedad en el 90 por ciento del Gobierno de la Ciudad de México, en el Bosque de Chapultepec, a través de la figura conocida como PATR (Permiso Administrativo Temporal Revocable).

La directora lamentó que hasta el momento no ha tenido respuesta de las autoridades culturales del país ni de la ciudad a su llamado de auxilio.

“He tenido diferentes intercambios con Marina Núñez (Subsecretaría de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura federal), pero todavía al día de hoy no he tenido respuesta, no hay un camino para saber si sí o no, van a poder apoyarnos”.