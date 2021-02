The Rolling Stones: Este es el SIGNIFICADO de la LENGUA más famosa del mundo

The Rolling Stones es la agrupación de rock and roll más longeva en la historia. El grupo liderado por Mick Jagger se fundó en 1962 después de una presentación en el Marquee Club de Londres. A lo largo de este más de medio siglo, se ha consolidado como una entidad más influyente dentro de la música popular. La banda también se ha convertido en un elemento importante dentro de la cultura popular.

Al hablar de los Rolling Stones, también conocidos como 'Sus Satánicas Majestades', es inevitable no pensar en su legendario logotipo que es una boca rojo con la lengua de fuera. Por mucho tiempo, se consideró que el diseñador de este elemento fue el artista plástico Andy Warhol. Sin embargo, esto es erróneo, el autor fue John Pasche, un incipiente diseñador que estudiaba en el Royal College of Art de Londres.

Inspirada en la divinidad

En 1970, Mick Jagger le pidió al diseñador que elaborara un logotipo para su nueva compañía discográfica que estaban conformando tras su salida de ABKO, que terminó siendo Rolling Stones Records. Por su trabajo, Pasche recibió 50 libras de aquél momento. Actualmente, correspondería a 70 euros. La lengua roja se publicó por primera vez en el álbum 'Sticky Fingers', portada que sí fue elaborada por el artista Andy Warhol.

John Pasche y el logotipo original.

Foto: Especial.

De manera inmediata, la imagen se convirtió en el símbolo de la banda. La lengua fue visible en todo tipo de memorabilia como pines, botones, parches, playeras. Incluso, los más fervientes seguidores de la agrupación se han tatuado esta ya legendaria lengua. Sería impensable visualizar a los Stones sin este elemento. Es como si la MGM se desprendiera de su famoso león o que Mickey Mouse no formara parte de Disney.

Uno de los éxitos de esta imagen es su color rojo, mismo que le aporta un grado de sensualidad, pero al mismo tiempo rudeza. Esto se debió a las composiciones de la banda, mismas que en ese momento eran muy controvertidas. La lengua está inspirada en la imagen de la diosa hindú Kali, una de las principales divinidades de esta religión. Kali es la destructora de la maldad y de los demonios.

A lo largo de su historia, la lengua se ha acompañado de cierta tipografía, aunque por lo regular siempre se representa como una imagen independiente. La banda la ha sabido explotar con inteligencia, pues en más de 50 años no ha perdido su irreverencia y es una imagen que parece no tener fecha de caducidad. En cada gira que han realizado desde 1971, The Rolling Stones las ha promocionado con su lengua colocándola en ingeniosos posters.

Diosa Kali.

Foto: Especial.

Más de medio siglo sacando la lengua

El Museo Nacional de Arte y Diseño de Londres, mejor conocido como V&A o el Museo de Victoria y Alberto, adquirió el arte original por 92 mil 500 dólares, lo que equivale a unos 63 mil 825 euros en 2008. El 50 % de la cifra se destinó a la organización Fondo Nacional de Colecciones de Arte (Art Fund), que se dedica a la recaudación de fondos para ayuda a la adquisición de obras de arte para el Reino Unido.

En 2012, se cumplieron 50 años de la trayectoria de The Rolling Stones, para lo cual se mandó a hacer un logotipo conmemorativo. Este nuevo logo fue elaborado por Shepard Fairy. Después de consultar a Mick Jagger sobre la inclusión de la lengua, el cantante le comentó que la lengua debería estar presente. Ante esto, se las ingenió para crear un nuevo logotipo, sencillo pero que al mismo tiempo de cuenta de la grandeza de la banda británica.

Poster utilizado en la gira 'Olé, Olé, Olé' de 2016.

Foto: Especial.

Con información de Brandemia.

rcb