La llamada de AUXILIO de The BEATLES que inspiró uno de sus MEJORES DISCOS

La Beatlemanía a mediados de los '60 atravesaba su momento cumbre. The Beatles eran la banda más famosa del planeta colocando álbumes y sencillos en los primeros lugares de las listas.

Un año antes se habían adentrado en el mundo del cine con «A Hard Day's Night», por lo que una nueva película resultaba oportuna. «Help!» fue publicado como soundtrack, además incluía siete canciones más que no fueron incluidas en el filme.

El álbum se desliza con el usual sonido del cuarteto, sin embargo es notable el uso de nuevos instrumentos, como el teclado. John Lennon se inspiró en Bob Dylan para escribir «You've Got To Hide Your Love Away», la cual tiene una línea de flauta. Harrison aportó «I Need You», su primera obra maestra.

Versión británica.

Foto: Discogs.

Un trabajo de transición

Por su parte, la canción que nombra al álbum fue uno de los primeros intentos de John Lennon en escribir letras autobiográficas, describió el tema como su periodo de Elvis gordo. Otros de los temas cumbres del álbum son «The Night Before», «Act Naturally» (cantada por Ringo), «Ticket To Ride (una de las primeras canciones pesadas de la historia)» y «Yesterday», la canción más interpretada de la historia.

La versión norteamericana del álbum, publicada el 13 de agosto por Capitol Records, omitió siete canciones, sustituyéndolas por temas instrumentales compuestos para la película.

Versión americana.

Foto: Discogs.

«Help!» es visto como un gran paso adelante en la carrera de The Beatles, un trabajo de transición que auguró el cambio que estaba por venir con el magnánimo «Rubber Soul».

¿Y la película? Una travesía en la cuál intentan salvar la vida de Ringo ¡Y a color!

Por RODRIGO CASTILLO.