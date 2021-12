Festival Letras en Tepic llega a su sexta edición

Cuando el Festival Letras en Tepic organizó su primera edición, en 2015, “había gente que decía que nadie iba a llegar porque en Tepic no había lectores y lectoras”. A pesar de las dificultades que ha implicado realizar el encuentro después de la crisis sanitaria mundial, del 8 al 11 de diciembre próximo, la capital nayarita vuelve a abrir brecha para la literatura y el arte en una región del país que tradicionalmente no estaba incluida en el circuito cultural nacional, a pesar de la tradición poética que tiene en las figuras de Amado Nervo y Ali Chumacero.

“En México y en Nayarit, en particular, que es un estado pobre, la gente no tiene para comprar libros, pero la gente está ansiosa por leer y la gente está ansiosa por actividades culturales fuera de este corredor Roma, Condesa, Coyoacán… En entidades como la nuestra, las actividades nacionales son muy pocas y las actividades locales a veces no tienen el suficiente impulso”, señaló Lorena Elizabeth Hernández, directora del encuentro.

Este año, el festival extenderá sus actividades al municipio de Bahía de Banderas, donde se llevará a cabo una de las actividades más importantes: la promoción de la lectura acercando libros a la gente. Con patrocinio del Fondo de Cultura Económica (FCE), el encuentro regalará a estudiantes de preparatoria libros de la colección 21 para el 21, de los que se editaron 2.1 millones ejemplares para ser obsequiados en todo el país.

Entre las novedades, Nayarit recibirá también, por primera vez, la visita de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), que montará la obra “Retrato hablado”, escrita por Juan Villoro.

“El festival también ha apoyado turísticamente a la marca Tepic, hemos logrado más de 100 millones de menciones gratuitas en cinco años. Si se googlea Tepic, salvo algunas excepciones, siempre hay notas negativas, de narcotráfico, de exfuncionarios públicos que están en la cárcel, de accidentes, la única manera de encontrar cosas positivas es buscando Festival Letras en Tepic. Qué mejor manera que llevar Tepic que hablando de literatura”, agregó Hernández.

En su misión de extender la cultura al estado, este año el encuentro contará con la participación de escritores como Cristina Rivera Garza, Paco Ignacio Taibo II, Alberto Ruy Sánchez, Juan Villoro, Margo Glantz, Carmen Boullosa, Guillermo Arriaga, Xavier Velasco, Enrique Serba y Silvia Molina, entre otros.

En el encuentro de Tepic, afirmó Alberto Ruy Sánchez, “me ha tocado dar conferencias, talleres, lecturas públicas y siempre hay una respuesta emocionante, multiplicada y que perdura a lo largo del tiempo. Que el festival suceda en Tepic es ir hacia donde las cosas están vivas”.

Organizar el festival, agregó su directora, siempre ha implicado el esfuerzo de reunir voluntades, este año contó con el apoyo del Profest que otorga la Secretaría de Cultura.

También, como parte de sus actividades, en 2021 se instalará la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en la capital nayarita, en cuyo acto se ofrecerá una conferencia a cargo del arquitecto Felipe Leal.

alg

