Miguel de la Cruz recibe homenaje con el Premio Nacional Fernando Benítez

El Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez fue entregado al profesional de la comunicación Miguel de la Cruz Juárez, por su divulgación a la cultura y las artes durante más de 30 años. Sin importar horarios este periodista transmite las novedades de la cultura, arte, cine, música. Trabaja apasionadamente, apuntó en un video mensaje el periodista de Heraldo Radio, Javier Solorzano.

“Estar en la cultura y que no se le pierda nada, no solo ser ese reportero de oficio, sino también se trata de entender, Miguel se ha dedicado a la cultura como forma de vida. A lo largo de muchos años ha estado en Canal Once, que es un centro fundamental en el desarrollo de la cultura. Miguel ha trabajado mucho, pero esto no es para él sólo un trabajo, es una vocación. Todo lo ha hecho bien, ha hecho todo un proceso en el desarrollo de la cultura. Es una alegría, un jolgorio que un enamorado de la feria sea reconocido”.

De la Cruz explicó que la cobertura de la Cultura como sección siempre ocupaba los últimos lugares y entraba al aire si sobraba tiempo, así que a lo largo de su carrera periodística pugnó por darle los temas culturales un lugar privilegiado, se decidió a crear un círculo virtuoso, generó clubes de la lectura a través del medio de comunicación en el que labora (Canal Once).

“¡Qué bien se siente ser periodista cultural! Trabajamos con la magia, la emoción y el pensamiento. La Cultura es una herramienta que usamos para cuidar la vida. Cultural es cultivar. Es un verbo, no un sustantivo. La pandemia muestra la naturaleza de la cultura, la necesidad de vivir mejor o cultivar la vida. La pandemia activó procesos, nos sirvió de refugio: a la casa”.

“La casa cuenta con cocina para preparar alimentos, un comedor para consumirlos, una sala para comentarlo y el baño para desechar lo que no queremos llevar. En una casa, todo está dispuesto para salvaguardar la vida. Ahí fuimos a dar para preservar la vida. Los periodistas culturales somos el puente para que la gente viva mejor. La cultura pareciera una especie de pócima mágica que produce fenómenos como el que ocurre en la FIL cada año, tenemos la magia del ejercicio del pensamiento- Se transita entre la emoción y el pensamiento”, agregó.

Vine a la FIL porque me dijeron que aquí andaba mi padre don Miguel de la Cruz Salgado, dijo el periodista parafraseando a Pedro Páramo del jalisciense Juan Rulfo. Así de la Cruz reconoció a su progenitor quien le enseñó a valorar la vida y a leerla diferente, al igual que la historia de México.

“Me convirtió en lo que soy, un pensador. Si uno reconoce la cuna, hay que reconocer la amistad y el trabajo. ¡Gracias a todos por todo! Al Once, a la Universidad de Guadalajara, a los compañeros periodistas que cuando se enteraron de esta diferencia me llenaron de cariño, felicitaciones y entrevistas”.

