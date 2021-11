Filogonio Naxín inaugura exposición en el Centro Cultural Juan Rulfo

En víspera de las celebraciones del Día de Muertos, el artista mexicano Filogonio Naxín alista la exposición “La muerte tiene fiesta”, una muestra en memoria del escritor Juan José Reyes (1955-2020).

En 2018 Juan José Reyes escribió el texto curatorial de la serie del artista “La muerte tiene fiesta”. En este texto manifestó que “Filogonio sigue la más pura línea de la tradición mexicana, que parecía haber llegado a su cúspide con la obra del maestro José Guadalupe Posada.

“Su arte es pura transgresión, juguetón atrevimiento, imaginativa audacia. En esta muestra, la muerte se divierte, juega, se entrega al placer y al amor. Naxín la encuentra allí, en el lugar preciso. No cuando viene, no cuando es sombra convulsa, alucinante, sino presencia andante, irónica, a veces aterrada, a menudo alegre, al cumplir sus deseos eternos: gozar o sentir con plenitud los placeres de la vida. La obra que presenta este artista mazateco ha de inscribirse en la larga tradición de la extraña convivencia de los mexicanos con aquella desconocida que no oculta su presencia a cada instante”, expresó el escritor sobre la obra de esa serie.