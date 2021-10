Tendencias: Aisha Corona; violín, un instrumento hermoso

Mi más grande inspiración desde pequeña fue el ambiente musical en el que nací: a diario escuchaba el piano de las manos de mis padres, y estaba inmersa en la actividad de la música clásica gracias a ellos. Era normal ver que todas las personas a quienes conocía tocaban algún instrumento, y eso me llevó a pedirles durante años a mis padres que me compraran un violín y me consiguieran una profesora.

Antes de elegir el violín como el instrumento sobre el cual centraría mi carrera, no había intentado antes tocarlo, así que realmente fue una coincidencia del destino o un volado lanzado por una pequeña niña que tuvo el instinto de elegir este instrumento hermoso que me ha dado tantas aventuras a lo largo de casi 15 años.

Desde que comencé mis lecciones de violín supe que sería violinista profesional para toda mi vida.

A pesar de tener sólo cuatro años, siempre estuve muy segura de ello, y esa seguridad me ha conducido hasta donde estoy hoy en día.

Por Redacción

PAL