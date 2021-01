Pilar Quintana gana el Premio Alfaguara de Novela 2021

Los abismos, el libro que hizo merecedora a la escritora colombiana Pilar Quintana del Premio Alfaguara de Novela 2021 se adentra, de acuerdo con el jurado “en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que, desde la memoria de su vida familiar, intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres".

Sobre su libro, la escritora colombiana expresó que para darle voz a un niño tuvo que dedicarle mucho trabajo, usar la imaginación y hablar desde su experiencia "es una historia narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea a la protagonista”.

“Yo soy hija de una generación de mujeres que no pudieron decidir lo que querían ser en la vida, porque el mandato social era casarse y tener hijos, mi mamá quería estudiar derecho pero el abuelo le dijo que las mujeres no estudiaban. Yo quería indagar en la relación de una niña y una mujer que no pudo elegir”, reflexionó.