Pide escritor que editoriales les apoyen a los jóvenes talentos

Con tan solo 18 años y dos libros editados de forma independiente, "¿Quién es Raúl?" y "Nobleza Mexicana", Juan José Hernández Aguilar, ha tocado puertas de editoriales renombradas para que le den una oportunidad, pero no ha tenido suficiente éxito y aunque este 2020, tenía programado presentar uno de sus libros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la pandemia truncó sus planes.

"Tristemente la pandemia me ha quitado una importante oportunidad para mi, porque iba a presentar mi libro y quería invitar también a las editoriales para que escucharan de qué se trata y que la gente me conozca, pero esto no fue posible", lamenta.

La FIL realiza su programa virtual y aunque se mantienen las presentaciones de libros, actividades culturales y académicas, no fue posible sostener la cantidad de oferta como usualmente ocurre en las ediciones presenciales.

Aunque reconoce que gracias a las redes sociales y otras herramientas digitales ha podido difundir sus títulos, insiste que el respaldo de una editorial ayudaría para poder acercar sus textos a otros países y ampliar su público.

"Muchos piensan que yo solo voy a promocionar el libro y cuando les digo que yo lo escribí, me dicen que cómo es posible si soy joven o me dicen sin leerlo, que seguramente no está bien escrito. Además es complicado porque hay que reconocer que en México no tenemos la cultura de la lectura y eso hace que sea complejo también que las editoriales le den oportunidades a nuevos autores", refiere.