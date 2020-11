No te hagas guaje: ¿Qué significa esta frase mexicana?

Las frases populares en México son, en su mayoría, muy antiguas. Las hemos escuchado desde niños a través de nuestros abuelos o padres. En nuestro país existen muchas formas de referirnos a una situación o nombrar algo, y aunque a veces el origen de estas expresiones es desconocido, siempre es interesante saber que significa.

¡No te hagas guaje! quizás has escuchado decir a tu mamá mientras te reclama por no limpiar o lavar los trastes, o talvez tu se la has dicho a tu amigo, por no querer hacerte un favor. La realidad es que casi todos la hemos utilizado en algún momento y ya es tiempo de conocer su historia.

¿De dónde sale la expresión?

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, guaje proviene del náhuatl huaxin, y es el nombre de una planta rastrera con frutos grandes que, cuando están maduros, son generalmente de color amarillento mate. En la definición, se indica que la palabra también se refiere al fruto de la planta.

Sin embargo, otra de las definiciones es bobo o tonto, y es utilizada de está forma en países como Honduras y Nicaragua, además de México. En este sentido, hacerse guaje es hacerse el bobo o el tonto.

Otra forma de explicar de dónde sale está expresión es la siguiente, la palabra guaje se designa para llamar a los frutos, cuya cáscara sirve para hacer vasijas y flotadores. Al estar vacíos, los guajes se asemejan a alguien hueco, bobo o tonto.

¿Qué significa No te hagas guaje?

No te hagas guaje es una frase mexicana que se usa para referirse a alguien que no se da por enterado de algo o se hace el desentendido con respecto a algún tema o situación.

Esta frase mexicana, también se una para expresarle o decirle a alguien, no te hagas tonto o no te hagas el bobo.

Ahora que ya sabes el significado de esta popular expresión, ya puedes utilizarla con la confianza de saber que le estás diciendo a esa persona.