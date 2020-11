U-Tópicas, librería y galería de arte: un punto de encuentro entre mujeres

En el corazón de Coyoacán, específicamente en la colonia del Carmen, se encuentra U-Tópicas, un lugar que, además de ser una librería enfocada en ofrecer una infinidad de títulos de autoras, es un espacio dedicado a la venta y creación de arte. Desde hace más de dos años, este espacio vela por ser un punto de encuentro en el que las mujeres se sientan cómodas de compartir.

Entre sus pasillos es posible encontrar libros de autoras como Susan Sontag, Nuria Varela y Coral Herrera, además de textos que abordan temas de feminismo. Previo a la la pandemia, era común ver a diferentes mujeres tomando e impartiendo talleres o exponiendo sus obras dentro de U-Tópicas. Sin embargo, el Covid-19 vino a plantear retos que hasta el momento, el equipo de la librería ha sabido afrontar gracias al apoyo de varias personas.

El inicio de todo

Martha Hernández, fundadora de U-Tópicas, creyó que era necesario un espacio en el cual se pudieran encontrar sólo libros hechos por mujeres, pues cree firmemente que durante años, las obras de los hombres se han llevado el protagonismo.

Luego de estudiar Comunicación y de enfocarse en el ámbito de la creación literaria, Martha tuvo la oportunidad de irse a España, allí conoció la Librería de Mujeres de Madrid, lugar que se convirtió en su mayor fuente de inspiración: “Siempre tuve en mente que cuando regresara a México haría algo así”, recuerda.

Gracias al apoyo de su familia, Martha logró que esta idea se hiciera realidad; actualmente, el equipo de U-Tópicas se ha convertido en un proyecto familiar en el que cada uno de los involucrados tiene un rol fundamental, sobre todo porque se trata de un proyecto independiente o, en palabras de la fundadora, “una locura”.

Foto: Aranza Bustamante

Una vez que la idea sobre la librería se metió en la cabeza de Martha, nadie la paró y aunque al principio fue complicado, ella insistió mucho para fundarla. Durante los primeros meses, los distribuidores de libros no les daban crédito porque se trataba de un proyecto nuevo, por lo que tuvo que comprar todos los títulos que ofrecieron en sus inicios.

Tras dos años de trabajo, en los estantes de U-Tópicas es posible encontrar incluso aquellos libros que son complicados de conseguir y si no los tienen, se encargan de buscarlos. El catálogo que ofrecen es amplio y no sólo abarca temas de feminismo, también hay libros para niños y niñas, de cine, literatura, política, entre otros, pero con la característica de que todos han sido escritos por mujeres.

También es galería de arte

Dentro de las paredes de este espacio se da algo así como una “fiesta de creatividad” en la que diferentes y talentosas artistas deciden compartir sus creaciones, platica Martha Hernández, quien asegura que todo se dio de forma natural, pues aunque estaba interesada en que el espacio de U-Tópicas fuera aprovechado para vender otros objetos además de libros, lo cierto es que no tenía dinero para pagarle a las artistas.

Un día se armó de valor y ofreció su espacio a las mujeres que se encontraran vendiendo en un bazar; ellas estuvieron encantadas de que se les diera esa oportunidad. Fue así como la “fiesta de creatividad” dio inicio y ahora, gracias a que se fue corriendo la voz, U-Tópicas es también una galería en la que se exhiben diversas piezas y artesanías.

Casi todo lo que se expone está a la venta, ya que para la fundadora es importante fomentar espacios que permitan a las mujeres vender sus obras para que así puedan dedicarse por completo a lo que les gusta: “Existe un cierto prejuicio al decir ‘yo soy artista y cobro por mi trabajo’, pero hay que quitarnos esa idea”, explica segura.

Bordados de comunidades indígenas, esténciles, bolsas, esculturas, pinturas, pañoletas verdes, grabados, joyería, entre muchos otros artículos son los que se venden bajo un esquema de comercio justo, en apoyo siempre a las creadoras. Algunas de las piezas que más éxito han tenido son las de la artista PJ Romer, quien hace vulvas en bastidores y telas con el objetivo de visibilizar este órgano sexual y romper con los tabús.

Foto: Aranza Bustamante

Las redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, han sido herramientas fundamentales para dar a conocer el trabajo de U-Tópicas y han dado paso a que personas de otros estados de la República Mexicana visiten las instalaciones en busca de arte hecho por mujeres.

U-Tópicas, un lugar seguro para las mujeres

Cuando Demac, una organización encargada de difundir historias de mujeres y brindar talleres, le propuso a Martha impartir algunos de ellos dentro de U-tópicas, quedó fascinada. A través de redes sociales dieron la invitación y desde el principio esta iniciativa tuvo mucho éxito.

A partir de ese momento, las mujeres que se acercaban a comprar libros u ofrecer sus obras —algunas de ellas investigadoras, sexólogas, músicas, entre otras— le propusieron realizar más talleres. Actualmente los que se ofrecen son de temas diversos: sobre el amor romántico, diversidad sexual, introducción al feminismo, rap e incluso hasta de bordado. Los conversatorios y presentaciones de libros forman parte de las actividades que organizan.

Foto: Cortesía

Sin embargo, la mayor parte de los talleres son dedicados especialmente a las mujeres, pues las chicas que los imparten aseguran que lo más importante es que todas se sientan seguras de compartir y expresarse. A pesar de esto, Martha hace énfasis en que U-Tópicas es un espacio en el que todas las personas son bienvenidas: mujeres, hombres y personas pertenecientes a la comunidad LGBT+.

Retos, experiencias y aprendizajes desde la pandemia

La pandemia por Covid-19 generó mucha incertidumbre en el equipo de U-Tópicas. El 22 de marzo se vieron forzados a cerrar las instalaciones y pasaron siete meses para que pudieran volver a abrir; el 21 de octubre retomaron la venta presencial de libros con mucha cautela y siguiendo estrictamente las medidas sanitarias.

Martha Hernández explica que no les quedó más remedio que intentar trasladar lo que se pudiera a las plataformas digitales. Ella confiesa que tenían miedo, pues nunca pensaron verse inmersos en esta situación. Fue así como se aventuraron a migrar los talleres y las ventas de libros, así como los conversatorios al mundo del internet.

Foto: Aranza Bustamante

La respuesta de la gente fue muy positiva y descubrieron algunos de los beneficios de esta nueva modalidad, tales como el hecho de que a sus talleres comenzaron a asistir personas que se encuentran fuera de la Ciudad de México y han invitado a artistas de otros países para que presenten sus libros. La mayor ventaja de la digitalización es que ahora no tienen limitaciones de espacio, cosa que sí sucedía en las instalaciones de la librería.

Recientemente abrieron su página web con el catálogo de los libros que manejan, para que las personas interesadas compren aquellos disponibles. Por otro lado, las exposiciones y la venta de piezas de arte aún son un tema que falta por resolver, pues están pensando en la forma de adaptar todo considerando el contexto actual.

La situación generada por el Covid-19 dejó en U-Tópicas la enseñanza de ser flexibles y no cerrarse a las nuevas posibilidades. Si bien, ofrecer sus servicios a través de las plataformas virtuales no fue del agrado de muchos de sus integrantes al principio, lo cierto es que les ha ayudado a no decaer en el proyecto. Afortunadamente nunca pensaron en cerrar, pero sí los forzó a replantearse muchas cosas.

Mudarse, aliarse con alguna cafetería o extenderse a otras sucursales son algunas de las ideas que ahora permanecerán sueltas hasta que por fin la pandemia cese. Aunque ya abrieron las instalaciones, piensan seguir con los talleres, las ventas y las presentaciones en línea.

Martha hace un llamado a todas las mujeres interesadas a que lleven sus piezas de arte a las instalaciones. Ella asegura que en este momento “tenemos que echarnos la mano entre todas”. La fundadora finaliza recordando que U-Tópicas es un proyecto independiente y autogestivo que no tiene otra forma de salir adelante más que con la participación y apoyo de todas las personas.

La librería y galería de arte se encuentra en Av. Miguel Hidalgo 9, Del Carmen, Coyoacán, 04100 Ciudad de México.

Por: Aranza Bustamante