Efeméride 21 de octubre: Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura en 1982

Gabriel José García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1927 y falleció en la Ciudad de México en el 2014. Novelista colombiano, que recibió el premio Nobel de Literatura en 1982 y es considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal.

Gabo, como muchos lo llamaban, cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena, aunque sin mostrar mucho interés. De acuerdo con el sitio Escritores, fue su amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Olivella lo que le permitió acceder al periodismo.

Estudio periodismo en la Universidad Nacional y realizó sus primeras colaboraciones en el diario El Espectador. A los 28 años publicó su primera novela, La hojarasca (1955).

El 8 de diciembre de 1982, arribó a Estocolmo con una gran comitiva de connacionales. Vestido con liquiliqui blanco, traje típico del Caribe, recibió de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia el más alto honor que han tenido las letras colombianas.

El 21 de octubre de 1982 la Academia Sueca le concedió el premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez.

Después de haberse convertido en de las figuras más importantes y relevantes del boom literario latinoamericano que se dio en la mitad del siglo XX, las obras de Gabriel García Márquez comenzaron a difundirse con rapidez en todo el globo, afirman en La Casa de la Historia.

García Márquez y la izquierda política

La cercanía de García Márquez a la izquierda y a figuras como Fidel Castro dificultó su vida en Colombia, por lo que debió exiliarse en México cuando el país fue gobernado por el presidente Julio César Turbay.

Sobre la sospecha que se tenía de que fuese comunista, el escritor respondió alguna vez: "Por supuesto que no. No lo soy ni lo he sido nunca. Ni tampoco he formado parte de ningún partido político".

El Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril de 2014. Fundador de Prensa Latina, de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños y amigo entrañable de Fidel, quien lo describió como: "un hombre con bondad de niño y talento cósmico".

Participó en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Luego de diversos sucesos con varios editores, García Márquez logró que una editorial argentina publicará, la que constituye su obra maestra, Cien años de soledad (1967).

Redactada en dieciocho meses, Cien años de soledad edifica y da vida al pueblo mítico de Macondo y recrea la vida familiar de los Buendía. "De perfecta estructura circular, la novela alza un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Latinoamérica, de un modo que ha venido a llamarse "realismo mágico" por el encuentro constante de lo real con motivos y elementos fantásticos".

Falleció el 17 de abril de 2014 en la ciudad de México, tras una recaída en el cáncer linfático que le había sido diagnosticado en 1999.