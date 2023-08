Bombardeo de nubes no causa efectos dañinos en la salud

El fin de semana se puso en marcha el bombardeo de nubes en el estado de Aguascalientes, y una de las preguntas sobre esta acción es: ¿Causa efectos adversos en la salud?

La respuesta es no, porque se manejan pequeñas cantidades de Yoduro de Plata, compuesto químico con el que están siendo bombardeadas las nubes.

"No, no existe un riesgo elevado porque las cantidades con las que se bombardean y las cantidades que bajan a nuestro medio ambiente, no son en grandes concentraciones y además se necesitarían muchos, muchos años de contacto para que hubiera algún daño. Es una pequeña dosis, muy poca cantidad y no, no causa ningún riesgo".

Dra. Paloma Estrada, directora del área de Prevención y Control de Enfermedades, del ISSEA