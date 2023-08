Se necesita una tormenta por semana para que haya buenas cosechas y ganado en Aguascalientes

Ante la severa sequía que se vive en el estado de Aguascalientes, se puso en marcha el bombardeo de nubes que tendrá una duración de dos meses, acción que es muy bien vista al menos por Juan Pablo Franco, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, quien asegura tendría que haber al menos una lluvia por semana para que haya buenas cosechas y ganado.

La crisis por la falta de lluvias es muy grave que, hasta este momento, se calcula que hay un 40 por ciento de despoblación de ganado.

“Los rastros están llenos, ahorita se están mandando todo porque no hay qué darles de comer y más que no hay que darles de comer, no hay agua”.