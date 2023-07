Resolución por caso de aplicación de medicamento falso está en manos de COFEPRIS

La resolución definitiva por aplicación de un medicamento falso en el Hospital MAC a Alma Angélica Franco, paciente con cáncer, está en manos de COFEPRIS.

“Fue la denuncia pública que nos obligaba a acudir a ver que estaba sucediendo, se revisaron todos los medicamentos que se tienen, los lotes, no encontramos absolutamente ningún medicamento de riesgo, ni ningún problema, se le hace el seguimiento con COFEPRIS nacional, en este momento no tenemos un problema en Aguascalientes por esa situación y la línea de investigación es federal, la persona afectada nunca ha recurrido con nosotros hacer denuncia ni pronunciamientos, entonces lo único que hemos estado siguiendo es que se tenga una consecuencia vía federal aún no hay una resolución definitiva”

Rubén Galaviz, Secretario de salud del estado