Voluntarios de Cruz Roja apoyaron a 500 migrantes a su paso por Aguascalientes

La madrugada de este viernes 500 migrantes originarios de Venezuela, Guatemala, Ecuador, Colombia, Haití, Perú, que viajan a bordo de un convoy del ferrocarril, el cual paró en la comunidad de Chicalote y los patios de maniobras de Ferromex, en el municipio de San Francisco de los Romo, fueron atendidos por voluntarios de la Cruz Roja Mexicana.

Entre los migrantes se encontraban alrededor de 100 menores de edad, adultos, personas de la tercera edad y hasta mascotas.

Los paramédicos les brindaron hidratación dado que México atraviesa por una ola de calor y les ofrecieron atenciones médicas, pero muchos se negaron a ser atendidos de forma más exhaustiva por miedo a que los dejara el tren.

Franklin Benavides, uno de los migrantes del Ecuador, que busca llegar a los Estados Unidos para darle una vida mejor a su familia, a la que dejó en su país, señalo que el peor momento fue despedirse de ellos.

“Eso es lo más duro, que te digan papi no te vayas, mi mamá me fue a ver, me fue a despedir, yo creo que eso es lo más duro que he pasado, aparte del sufrimiento que nos causa aquí migración sobre todo de México y esto, pero todo sea por El Progreso de la familia, creo que todos tenemos el sueño de ayudar a nuestra familia"

Franklin Benavides, migrante de Ecuador