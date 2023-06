No se le debe prohibir entrada a magistrade a escuelas

El diputado local, Raúl Silva Pérezchica consideró que no debe prohibir la entrada a las escuelas al magistrade Ociel Baena, tal como lo pidió la senadora Martha Márquez.

"Yo creo que lo que él está haciendo en este caso está tratando de entrar a las escuelas para poder formar yo no le veo ese problema si dentro de la escuela y será otra cosa pues es una determinación que se debe de investigar, pero yo en la parte primera no le veo entra como han entrado muchas instituciones fuertes oficiales para poder hacer algún apoyo no general para la formación de los niños y niñas"

Diputado Raúl Silva Pérezchica