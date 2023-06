Diputada perredista arremete contra declaraciones discriminatorias de la senadora Martha Márquez

Ante las declaraciones discriminatorias de la senadora Martha Márquez Alvarado, en las cuales hace un llamado al Instituto de Educación de Aguascalientes para impedir que el magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, visite las escuelas con el pretexto de difundir la ideología de género en los menores, la diputada del PRD, Juanis Martínez opinó al respecto.

“Yo respeto mucho al magistrade Ociel por el trabajo que ha venido desarrollando, independientemente de su decisión de género, creo que debe de ser más criticable su trabajo, no su decisión de género y estas declaraciones discriminándolo no van, no tienen sentido”.

Juanis Martínez, Diputada del PRD