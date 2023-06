Magistrade presenta denuncia contra senadora Martha Márquez por violencia política de género

El magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena presentó una denuncia en el Instituto Nacional Electoral en contra de la senadora del PT, Martha Márquez por violencia política en razón de género, luego de que la legisladora hiciera un llamado a la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez para que impida la intromisión del magistrade en las escuelas para supuestamente difundir la ideología de género.

“Para mí es un paso muy importante para la población LGBT +, porque es la primera vez que una persona no binaria, es decir una persona que no se asume mujer en todo México presenta una denuncia haciendo uso de esta figura de protección y lamentablemente en contra de la Senadora de la República, Marta Cecilia Márquez Alvarado, porque como ustedes sabrán recientemente subió un video en el que me recrimina, utiliza lenguaje de varón, desconoce mi identidad como persona no binaria, minimiza mi función de magistratura” Jesús Ociel Baena, Magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes

Lamentó que su discurso sea basado en ideologías religiosas y en pensamientos conservadores.

“Incluso manda un mensaje de amenaza para que deje de asistir a escuelas. ¿Cuál es el contexto de este tema?, les comento que en el tribunal electoral tenemos una política de capacitación, porque el artículo 20 del reglamento interior de nuestro tribunal también nos dice que debemos de participar en cursos de capacitación para llevar a la ciudadanía y a la población en general la cultura de la legalidad y lo que estamos haciendo es visitando universidades y preparatorias y lamentablemente la senadora hace referencia como si estuviéramos yendo al kinder o primaria, que no estaría tampoco mal, no incurriríamos en ninguna irregularidad, sin embargo, saca de contexto esta actividad y dice que con los niños no, como si fuera sinónimo de una amenaza y lo dice manifiestamente que estamos dañando la salud de las infancias, que el hecho de que estemos asistiendo a las escuelas estamos ideologizando y homosexualizando a la niñez de Aguascalientes, es lamentable este discurso que por muchos años nos ha hecho daño”.

Indicó que este tipo de comentarios está generado un linchamiento público.

“Al día siguiente de la declaración de la Senadora, llegó una denuncia en mi contra de una ciudadana en la que señala que ella no está de acuerdo en que me dejen ir a las escuelas y que solicita que se me inicie un procedimiento interno y también solicita que se bajen las banderas LGBT de la página del tribunal”

Reiteró que se sacó de contexto la política pública que se está realizando en el tribunal.

“Como si fuéramos enfermos mentales y que con el solo hecho de asistir a las escuelas estuviéramos ya inmediatamente homosexualizando a la ciudadanía”

