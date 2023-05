Seleccionamos a los mejores perfiles para el consejo de MIAA: COPARMEX

Luego de que se aprobará el consejo directivo de MIAA, el presidente de COPARMEX en Aguascalientes, Juan Manuel Ávila aplaudió que dentro del consejo existan diferentes perfiles.

Indicó que los señalamientos hacia algunos de los integrantes no suman.

"Yo creo que los señalamientos no vienen a sumar y pareciera que generalizan un consejo de más de 12 ciudadanos por alguna particularidad, al menos de los que conozco del lado de la IP no puedo hablar por todos no tienen esa problemática"