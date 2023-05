Sin mover una coma, aprueba Cabildo al nuevo consejo de MIAA

Sin mover punto ni coma, todos los regidores del Ayuntamiento de la capital, excepto Ale Peña de Morena, votaron a favor de los nombramientos de los nuevos integrantes del Consejo que será el encargado de llevar las riendas del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA).

En sesión extraordinaria de este jueves se votó la lista conformada por cámaras empresariales, colegios de profesionistas y universidades de la siguiente manera:

Evaristo de la Torre de CANADEVI

Carlos Magallanes del Colegio de Contadores

Arturo Rodríguez de la Asociación Mexicana de Hidráulica

Clemente Villalobos de COPARMEX

Mercedes Urzúa de la Universidad Panamericana

Isabel Jiménez de la Remac

Francisco Javier Avelar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Filemón Medina del Colegio de Ingenieros Civiles

Iván Hernández del Colegio de Urbanistas

Patricia Muñoz de León del Consejo Coordinador Empresarial

Virginia Hernández del Tecnológico de Aguascalientes

José Arteaga del Grupo de Industriales de Aguascalientes

Cabe destacar que cada consejero propietario cuenta también con un suplente.

En su intervención, Ale Peña, la única regidora que no avaló los nombramientos reprochó al Cabildo no aprobar en lo particular a cada consejero y tener que hacerlo con todos en paquete. La morenista señaló que el Consejo, por cómo fue confirmado, perdió su ciudadanía, y hoy se acerca más a la integración por parte de personas cercanas a la cúpula de la política aguascalentense.

Peña sentenció que dentro de los nombramientos hay quienes cuentan incluso con cuentas pendientes ante diferentes auditorías públicas.

Sigue Leyendo:

Municipio tendrá que ser muy transparente en el manejo de los recursos de MIAA

Esperábamos un título y tenemos un acta de defunción: padre de Jimena, alumna de la UAA víctima de acoso