Esperábamos un título y tenemos un acta de defunción: padre de Jimena, alumna de la UAA víctima de acoso

Padres de Jimena, la joven estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que se quitó la vida, luego de que sufriera acoso sexual por parte de otra compañera y buscará ayuda en la universidad misma que no se le dio, acusaron a la casa de estudios de negligente y preocuparse más por su imagen que por sus estudiantes.

“Creemos que fue negligencia, definitivamente fue un tema muy negligente, después como que se preocupan más por la fachada que por lo que hay adentro, les preocupa más su imagen que la vida de una persona, ellos son los maestros de la educación, no entendieron como iba ella, ¿Cuántos muertos van a meter abajo de la alfombra para seguir cuidando su imagen? ¿Qué les pasa?"

Jimena buscó por varios medios buscar ayuda, pero no la recibió, lo que generó que acabará con su vida.

“Fue un proceso de un mes, donde Jimena fue soltando poco a poco, primero trato de hablarlo directamente con la persona que abuso de ella, no obtuvo repuesta, después de eso, le advirtió que de no ser así iba a avisarle a la tutora de lo que estaba sucediendo cosa que si hizo, hablo con la tutora en repetidas ocasiones, esto denota más que si tuvo contacto con la tutora y no hubo como tal un seguimiento, es algo que está mal desde un principio"

Vania Pérez // amiga de Jimena