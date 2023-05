Realizan Festival Mayo Gallo por el día del estudiante en la UAA

Ayer por la tarde tanto estudiantes como público en general se reunieron en la Máxima Casa de Estudios para festejar el día del estudiante al escuchar un total de seis bandas, en el Festival Mayo Gallo que se realiza cada año, a excepción del tiempo que duró la pandemia.

Fue en punto de las 16:30 horas cuando dio inicio el Festival, cuyo "costo de entrada" fue la donación de productos no perecederos que serían entregados a vecinos de zonas vulnerables en el estado de Aguascalientes.

Pequeños empresarios de venta de comida y bebidas, de accesorios para mujer, entre otros se encargaron de dar a conocer sus productos a los asistentes.

Las bandas que asistieron fueron las siguientes: Somos Tintura; Dies In The Sky; República del Funk; José Octavio I; Zombies in Miami; y Abominablez.

