Participación del Congreso en la definición del Consejo Ciudadano de MIAA no es necesaria

Si bien, el Congreso del Estado es parte del consejo de CCAPAMA, el diputado José de Jesús Altamira Acosta, presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso, consideró no necesaria la participación del poder legislativo en la definición del Consejo Ciudadano del nuevo modelo de agua, MIAA.

El legislador argumentó que la intervención de la ciudadanía es fundamental, ya que es la que realmente se da cuenta de la calidad del servicio.

“Un ciudadano puede decir cuánto tiempo tiene una fuga, por ejemplo, y que no se ha reparado; tanto eso, como el tema de los tandeos, entonces no me parece mal que una persona representante de colonia que participe, hasta universidades y empresarios”.