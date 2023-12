Instituciones de salud ya tendrían que estar prestando el servicio de aborto en Aguascalientes

Tras la despenalización del aborto en la entidad, Melissa Ayala García, coordinadora del área de litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), asegura que tanto el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) como otros centros de salud, ya deberían de estar prestando el servicio de aborto.

“No podemos esperar a que el secretario de salud u otras autoridades salgan a decir que no cuentan con la infraestructura, con personal médico no objetor de conciencia o recursos, porque efectivamente ya tendrían que estar prestando el servicio, y si no lo están haciendo, están violando la ley”.

Melissa Ayala García.