El gobierno de Aguascalientes es provida y no obligará a médicos a practicar abortos, asegura la gobernadora

El gobierno de Aguascalientes es provida y no obligará a médicos a practicar abortos asegura gobernadora del estado, Teresa Jiménez Esquivel.

“El gobierno del estado, en lo personal como gobernadora constitucional del estado de Aguascalientes somos provida, somos un gobierno humanista, somos un gobierno que lucha todos los días por la justicia social y nosotros no podemos obligar a los médicos a practicar algún aborto, dentro del gobierno del estado tenemos especialistas en diferentes temas y también el criterio de cada persona que también el criterio de gobierno del estado es de provida”

Dijo que se tuvo que acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto y solo 8 diputados lo avalaron.

“Se tiene que acatar esa resolución y así lo hicieron algunos porque no puedo hablar por todos los diputados, algunos diputados, porque no fue mayoría tampoco, sino que sólo necesitaban algunos votos, fueron 8 votos de los 27 votos del congreso, fue algo que lo lamento en lo personal sucedió esta situación. Nosotros estaremos como siempre gobierno del Estado apegados a la ley, sin embargo, nosotros en el gobierno del estado de Aguascalientes somos provida, nuestro criterio es ese, nosotros tampoco podemos obligar a los médicos a practicar algún tipo de situaciones que no sea nuestra forma de ser y de vivir”