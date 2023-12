Manifestantes provida exigen a la gobernadora Tere Jiménez vetar la ley a favor del aborto en Aguascalientes

Activistas provida se manifestaron este viernes en la plaza principal de Aguascalientes para exigir a la gobernadora del Estado, Tere Jiménez Esquivel que vete la ley que recientemente acaba de aprobar el congreso del estado en el que se despenaliza el aborto como parte de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el congreso de Aguascalientes armonizara su ley con el contexto nacional.

"El Poder ejecutivo no recibió la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, ella puede vetar esta iniciativa y lo que le estamos pidiendo como sociedad es que la vete". Cecilia Rodríguez, manifestante.

Durante la manifestación colocaron pequeños fetos que eran réplicas de los diferentes tamaños que tiene un feto en las diferentes etapas de crecimiento, así como también consignas a favor de la vida y en contra del aborto.

"El aborto sigue siendo un crimen, sigue siendo una aberración, sigue siendo el destrozo del humano que no tiene respeto para los orígenes de dónde viene, díganme una sola persona quién conoce un ser humano que no haya salido de un embarazo". Erick, activista provida

Los manifestantes fueron recibidos por el subsecretario de gobierno, Enrique Galo quien a su vez les informó que estaría llevando sus peticiones directamente a la gobernadora del estado para su análisis.

"Nos recibió y nos tomó los puntos de vista y nos dijo que iba a pasarle el comunicado a la gobernadora a través del secretario de gobierno Florentino Reyes y también la pusimos muy en claro de lo que estábamos conscientes en cuanto a tiempo y formas que se tienen que cumplir para lograr este veto". Oscar Gutiérrez.

Los manifestantes provida acusan directamente a todos los diputados de la legislatura de haber cedido ante el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mencionaron que fue una actitud cobarde de su parte realizar esta sesión a puerta cerrada y con un voto secreto para que nadie supiera en qué sentido habían votado, pero para ellos todos quienes pertenecen al congreso del estado independientemente de su afiliación partidista traicionaron sus compromisos provida.

"Es un atropello, particularmente porque aquí bueno somos parte de una República federal la cual los estados tienen soberanía, entonces el hecho de que venga el Poder Judicial de la Federación a dictarnos qué es lo que tenemos que legislar y en qué sentido, entonces dónde está la soberanía del estado, dónde está la democracia de la gente que voto"

Por su parte, informaron que están analizando qué acciones se estarán llevando a cabo como protesta e indicaron que el veto tendría que realizarse máximo 10 días hábiles después de que se notifique, plazo que hasta el momento los activistas no saben si ya está corriendo porque no tienen información si ya se llevó a cabo o no dicha notificación.

