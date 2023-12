Feministas estarán vigilantes en torno a despenalización del aborto

Asociaciones feministas estarán vigilantes de que se cumpla el acatamiento de las y los diputados en materia de despenalización del aborto, e impedirán que las autoridades estatales en materia de salud, creen un comité que analice la aplicación del aborto en cada caso particular.

Este miércoles 13 de diciembre durante una sesión secreta, el Congreso del Estado de Aguascalientes avaló la despenalización del aborto, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al respecto, la activista feminista Angélica Contreras, representante de la Asociación Cultivando Género, advirtió que desde las asociaciones feministas estarán vigilantes de que se cumpla con los protocolos necesarios. Señaló que, a pesar de este logro hacia la garantía de derechos reproductivos, aún queda mucho trabajo por hacer.

En cuanto a la creación de un comité por parte del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, que analice la aplicación del aborto en cada caso particular, la activista manifestó que inéditas a toda costa que se lleve a cabo.

“Al doctor Galaviz le decimos que vamos a estar vigilantes de que no creé ningún comité, porque me parece que es absurdo que ahora quiera crear un comité para decidir si se hace o no se hace, cuando aquí en el Congreso acaban de despenalizarlo. Si quiere hacer un comité, le sugerimos que haga uno para erradicar las prácticas de violencia obstétrica que existen en el estado”.